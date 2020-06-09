По иску Северо-Западной транспортной прокуратуры пресечены нарушения прав предпринимателей и признаны незаконными ставки арендной платы за землю

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Северо-Западная транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства об использовании федерального имущества.

Установлено, что в 2019 году распоряжением руководства Северной железной дороги – филиала ОАО «РЖД» незаконно установлена арендная плата за земельные участки, находящиеся в собственности Российской Федерации и предоставленные ОАО «РЖД», во много раз превышающая ставки, утвержденные Минэкономразвития России.

Более того, указанным распоряжением субарендаторов понуждали заключать договоры с обязательным включением в них работ по содержанию земельных участков, что является недопустимым.

В этой связи заместитель Северо-Западного транспортного прокурора в суд направил исковое заявление о признании указанных действий и распоряжения незаконными и обязании Северной железной дороги – филиала ОАО «РЖД» привести его в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации «О порядке пользования земельными участками, являющимися федеральной собственностью и предоставленными ОАО «РЖД».

Решением Кировского районного суда г. Ярославля требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

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