Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор прокомментировал отчет Центробанка РФ за 2019 год.

Проводимая в 2019 году Банком России денежно-кредитная политика позволила создать условия для долгосрочных инвестиций, сдерживать уровень инфляции в размере 4 процента, прирост потребительских цен – 3 процента, считает заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев. ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области

Смотрите также

Он отметил, что в ближайшее время будет завершено рассмотрение Государственной Думой Отчета Центробанка России за 2019 год.

«Свидетельством доверия к банкам, является десятипроцентный рост по вкладам населения, в целом положительный результат показали 372 кредитных организации», — подчеркнул сенатор.

Свидетельством доверия к банкам, является десятипроцентный рост по вкладам населения

Николай Журавлев отметил, что активно продвигался законотворческий процесс, за прошлый год было принято более 70 федеральных законов, направленных на совершенствование правового регулирования в сфере финансового рынка. Установлены дополнительные гарантии защиты интересов заемщиков по кредитному ипотечному договору, возможность удаленной идентификации, повышена доступности финансовых услуг.

«За вызовом пандемии коронавирусной инфекции и связанных с ней ограничительных мер последовала оперативная реакция в виде антикризисных пакетных мер. Была снижена регуляторная и надзорная нагрузка на финансовые организации, российские акционерные общества, предложены программы кредитования предприятий, в том числе малого и среднего бизнеса, ипотечного кредитования, предоставлена возможность отсрочек и реструктуризации кредитов, введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве», — сказал парламентарий.

«Результатом является то, что финансовый рынок смог сохранить устойчивость, и в ближайшее время мы увидим восстановление потребительской активности, оживление в кредитовании, стабильность с фондированием», — указал Николай Журавлев.

«Важно, чтобы сейчас во всех регионах клиенты кредитных организаций владели полной информацией о том, какие действующие инструменты помогут им в сложной экономической ситуации и о том, как они работают. Например, реструктуризировать действующие кредитные обязательства можно в срок до 30 сентября 2020 года, то есть за летний период есть возможность подумать и принять решение, насколько это необходимо заемщику», — подчеркнул он.

MIL OSI