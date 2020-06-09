Прокуратура Новгородской области добилась включения участника Великой Отечественной войны в список лиц, которым предоставляется единовременная денежная выплата на приобретение жилья

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Новгородской области провела проверку соблюдения жилищных прав участника Великой Отечественной войны.

Установлено, что с августа 2018 года 97-летняя жительница Валдайского района Новгородской области неоднократно обращалась в районную администрацию с заявлением о предоставлении ей единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилья.

При этом местная администрация и региональное министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса незаконно отказывали заявительнице в предоставлении выплаты, поскольку отсутствуют необходимые сведения и документы. Пенсионерка более двух лет не может получить положенные денежные средства.

В связи с этим прокурор области внес губернатору региона представление, которое рассмотрено и удовлетворено, женщина включена в список на получение выплаты.

В настоящее время решается вопрос о выделении из федерального бюджета субвенции на предоставление выплаты. Ее фактическое доведение до участника войны находится на контроле прокурора области.

Кроме того, прокуратура региона признала законным возбуждение следственным органом по данному факту уголовного дела, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Ход и результаты его расследования находятся на контроле прокуратуры области.

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