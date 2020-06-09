Протяженность бесхозяйных газопроводов в Саратовской области активно снижается

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

9 июня 2020, 16:10

В Правительстве Саратовской области прошло совещание по вопросу инвентаризации и постановке на учет бесхозяйных газораспределительных сетей. Видеоконференцсвязь с главами муниципальных районов области провели генеральный директор АО «Газпром газораспределение Саратовская область», АО «Саратовгаз» Юрий Казбек, заместитель Председателя Правительства Саратовской области Василий Разделкин, министр промышленности и энергетики области Андрей Архипов, министр по делам территориальных образований области Сергей Зюзин.

Регулярные совещания с районами области направлены на оказание их главам необходимой консультативной поддержки и установку четких сроков окончания инвентаризации и оформления бесхозяйных объектов.

«Результатом нашей совместной работы с региональным Правительством стало снижение протяженности бесхозяйных газовых сетей, находящихся в зоне производственной деятельности АО „Газпром газораспределение Саратовская область“. За пять месяцев 2020 года их количество сократилось более чем на 113 км. Число ГРП снизилось на 14, ШРП — на 89», — рассказал генеральный директор АО «Газпром газораспределение Саратовская область», АО «Саратовгаз» Юрий Казбек.

По итогам совещания поставлена задача совместными усилиями максимально снизить количество бесхозяйных объектов до конца года.

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