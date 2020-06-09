Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Музей космонавтики09.06.2020 17:10

Состоялся юбилейный шахматный матч «Космос – Земля»

В московском Музее космонавтики сегодня, 9 июня 2020 года, состоялся второй в истории шахматный матч между космосом и Землей, организованный Госкорпорацией «Роскосмос», Музеем космонавтики и Федерацией шахмат России. В матче приняли участие космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, которые вели сражение с борта Международной космической станции. За Землю играл чемпион мира по быстрым шахматам и блицу, двукратный победитель командного чемпионата мира в составе сборной России Сергей Карякин.

Матч прошел ровно полвека спустя после первой шахматной партии «Космос — Земля», которая была сыграна 9 июня 1970 года. Как и 50 лет назад, право первого хода было предоставлено космическому экипажу. Встреча закончилась вничью. Космонавт Роскосмоса Анатолий Иванишин отметил, что для космонавтов большая честь не проиграть гроссмейстеру. Сергей Карякин поделился впечатлениями по итогам партии:

«Я не волновался так, когда играл матч на первенство мира: когда ты играешь с космосом, ты не понимаешь, чего ожидать. Партия была очень интересная, острая, но в то же время достаточно корректная. Не думаю, что соперники ошибались, поэтому ничья — закономерный результат. Могу сказать, что человеческий мозг очень хорошо функционирует в космосе. Говорят, что космос сближает. Сегодня мы увидели, что и шахматы сближают людей совершенно разных профессий и разных миров. Поэтому давайте проводить такие матчи чаще, чем раз в 50 лет».

Ведущими выступили известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и глава пресс-службы московского Музея космонавтики Дарья Чудная. Слова приветствия направили генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин и директор Музея космонавтики Наталья Артюхина. В эфире был показан видеоролик с рассказом о легендарном комплекте «Космические шахматы» и интервью с многократным чемпионом мира Анатолием Карповым.

Юбилейный матч стал кульминацией праздничных мероприятий, посвященных юбилею легендарной шахматной партии. 8 апреля 2020 года на портале ChessKing.com состоялся большой Космический шахматный онлайн-фестиваль, организаторами которого выступили Госкорпорация «Роскосмос», московский Музей космонавтики и Федерация шахмат России. Командный шахматный турнир среди сотрудников Роскосмоса, а также открытые лично-командные турниры среди школьников собрал 338 команд со всей России и даже команду из Индии. В общей сложности заявки на участие подали 2 609 человек. В корпоративном турнире работников Роскосмоса приняло участие 26 команд.

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