Специалисты «Газпром газораспределение Вологда» выявили факт самовольного подключения газового оборудования

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Новости проектов и регионов

9 июня 2020, 16:40

В Шекснинский аварийно-диспетчерский участок обратился мужчина с заявкой о замене прибора учета газа. Прибыв по вызову, специалисты АО «Газпром газораспределение Вологда» обнаружили две газовые плиты и два газовых котла, в то время как по договору поставки газа в доме предусмотрено по одной единице вышеуказанного оборудования. Кроме того, при обследовании дома, специалисты газораспределительной компании обнаружили отсутствие вентиляционных каналов в жилом помещении, что является грубым нарушением законодательства, а также одной из причин отключения газового оборудования. По словам шекснинца, дополнительные плита и котел установлены на случай неисправности основных приборов.

«Порядок приостановления подачи газа и возобновления газоснабжения регламентирован Постановлением Правительства РФ № 410. Теперь жителю Шекснинского района необходимо привести помещение в соответствии с требованиями безопасной эксплуатации газового оборудования и подать в Клиентский центр заявку на подключение газоснабжения», — сообщил заместитель генерального директора — главный инженер АО «Газпром газораспределение Вологда» Эдуард Ярославов.

Необходимо отметить, что самовольные подключения угрожают здоровью и жизни не только самого нарушителя закона, но и его домочадцев, могут привести к аварийным ситуациям.

В соответствии с законодательством, работы по подключению бытового газового оборудования, его перемещению, замене, техническому обслуживанию и ремонту должны проводить только работники специализированных организаций на основании договора на техническое обслуживание и ремонт внутриквартирного газового оборудования. Оформить заявку на установку газового оборудования можно на сайте АО «Газпром газораспределение Вологда» или по номеру 8 800 350-40-04.

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