Source: Russia – Council of the Federation

Основные рабочие направления взаимодействия российского аграрного сектора с немецкими коллегами – комплексное развитие сельских территорий, органическое земледелие и производство биопродукции, отметил сенатор.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в верхней палате парламента от законодательного органа государственной власти Алтайского края Сергей Белоусов БелоусовСергей Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края принял участие в заседании Совета Проекта «Германо-Российский аграрно-политический диалог» (АПД).

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По словам сенатора, особую роль совместного проекта в развитии устойчивого и доверительного двустороннего сотрудничества на протяжении многих лет. «За 26 лет совместной работы Германо-Российский аграрно-политический диалог стал успешной площадкой для взаимовыгодного российско-германского сотрудничества в аграрной сфере». Сергей Белоусов назвал основные рабочие направления взаимодействия российского аграрного сектора с немецкими коллегами – комплексное развитие сельских территорий, органическое земледелие и производство биопродукции.

Как считает законодатель, накопленный опыт Германии в этих вопросах представляет особую ценность. Эксперты АПД являются постоянными участниками совещаний, посвященных сельскому развитию, входят в состав рабочей группы по мониторингу реализации положений закона «Об органической продукции». А сенаторы участвуют в информационных поездках в Германию, организованных Проектом.

Обеспечение экологического развития — одно из ключевых направлений тематики рабочих встреч членов Комитета Совета Федерации с экспертами АПД. Придать экономике дополнительный импульс, повысить её ресурсо- и энергоэффективность, сохранив при этом бережное отношение к природе, — вот основной тезис совместных дискуссий, отметил парламентарий.

Обеспечение экологического развития — одно из ключевых направлений тематики рабочих встреч членов Комитета Совета Федерации с экспертами АПД

В нынешних условиях важно искать новые возможности для общения и дальнейшей совместной работы, уверен Сергей Белоусов. «Коронавирусная инфекция стала серьезным испытанием для всех государств, многих международных организаций и бизнеса, но также подтолкнула к осмыслению происходящего в мире: куда двигаться дальше, чтобы обеспечить стабильное развитие всей экономики и отрасли АПК в частности», — сказал сенатор. «Особую актуальность сейчас приобретают инновационные подходы: от развития альтернативных источников энергии до развития телемедицины и дистанционного обучения». Важно активное сотрудничество в рамках Проекта и дальнейший поиск решений, важных для устойчивого развития сельского хозяйства, продовольственной безопасности, глобального изменения климата, инноваций и цифрового обеспечения сельского хозяйства, считает парламентарий.

«Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, мы продолжаем работу, находим новые подходы для взаимодействия. В формате видеоконференций, уже в этом году, прошло несколько совместных мероприятий, активно используются подготовленные в рамках АПД обзорно-аналитические материалы, исследования и информационно-новостные издания», — проинформировал законодатель.

В мероприятии приняли участие члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, представители Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и Федерального министерства продовольствия и сельского хозяйства Федеративной Республики Германия, руководство Проекта «Германо-Российский аграрно-политический диалог».

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