Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел совещание с руководством управлений социальной защиты населения Аннинского и Таловского районов Воронежской области.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Воронежской области Сергей Лукин ЛукинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Воронежской области провел совещание в формате видеосвязи с руководством управлений социальной защиты населения Аннинского и Таловского районов. Мероприятие было приурочено ко Дню социального работника.

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В ходе совещания обсуждалась реализация мер поддержки граждан в период пандемии коронавирусной инфекции.

«Совокупность федеральных и региональных мер позволила оказать помощь в этот сложный период наиболее уязвимым слоям населения, в том числе семьям с детьми», — отметил Сергей Лукин.

По словам сенатора, для реализации мер поддержки граждан задействован целый ряд структур, в том числе Пенсионный фонд России, МФЦ, Фонд социального страхования. Непосредственное участие органов соцзащиты предусмотрено в оформлении выплат на детей от 3 до 7 лет.

Совокупность федеральных и региональных мер позволила оказать помощь в этот сложный период наиболее уязвимым слоям населения

Директор Управления социальной защиты населения Аннинского района Андрей Генега сообщил, что сбор всех необходимых документов для назначения пособия осуществляется в формате межведомственного взаимодействия.

«Чтобы справиться с многократно увеличившимся объемом работы, мы задействовали всех сотрудников, независимо от того, к какому отделу они относятся», — рассказала директор Управления социальной защиты населения Таловского района Наталия Гусева. На текущий момент в Аннинском районе принято около 700 заявлений на получение пособия, в Таловском – более 600.

В ходе совещания подчеркивалась необходимость обеспечения стабильной работы электронных систем и баз данных, обеспечивающих межведомственное взаимодействие.

Подводя итоги обсуждения, Сергей Лукин подчеркнул, что реализация принятых мер поддержки граждан должна осуществляться на высоком уровне, при выявлении проблем они должны решаться в минимальные сроки.

В заключение сенатор поздравил социальных работников с профессиональным праздником. «Сегодня в России развитие социальной сферы, укрепление ее законодательной базы является одним из приоритетов государственной политики», — сказал законодатель.

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