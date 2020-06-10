Амурская бассейновая природоохранная прокуратура выявила нарушения закона при проведении санитарных рубок лесных насаждений в Хабаровском крае

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Амурская бассейновая природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства при проведении санитарных рубок.

Установлено, что управление лесами правительства Хабаровского края направило государственное задание на 2019 год в Краевое государственное специализированное автономное учреждение «Дальневосточная база авиационной охраны лесов» на проведение сплошных санитарных рубок в Солнечном районе в нарушение требований Лесного кодекса Российской Федерации. При этом указанное учреждение не наделено необходимым для этого имуществом и штатом работников.

После этого учреждение, не проводя закупочных процедур, предусмотренных Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключило договоры подряда на выполнение этих работ с коммерческими организациями.

Подрядные организации на ряде участков вырубили ликвидную древесину, оставив растущими деревья, не представляющие ценности. Обязанность по очистке делян от порубочных остатков не исполнена. При этом представители заказчика без выхода на место составили акты о выполнении работ. Денежные средства, перечисленные из федерального бюджета для проведения этих мероприятий, полностью выплачены подрядчику. Также коммерческие организации получили прибыль от реализации ликвидной древесины.

В связи с этим в арбитражный суд Хабаровского края поданы 18 заявлений о признании указанных договоров недействительными.

По постановлениям Хабаровского межрайонного природоохранного прокурора государственное учреждение и его руководитель признаны виновными в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 7.29 КоАП РФ (несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при принятии решения о способе и об условиях определения поставщика (подрядчика, исполнителя)), ч. 3 ст. 7.32.3 КоАП РФ (нарушение порядка осуществления закупки товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц).

Губернатору Хабаровского края внесено представление. Принимаются меры к устранению нарушений.

Кроме того, материалы проверки направлены в следственные органы для решения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности.

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