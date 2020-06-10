В г. Санкт-Петербурге прокуратура выявила нарушения при выдаче продуктовых наборов в детских садах

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Кронштадтского района г. Санкт-Петербурга провела проверку по сообщениям СМИ о наличии в продуктовых наборах для воспитанников детских садов рыбных консервов не соответствующих качеству.

Установлено, что в период с 1 июня 2020 г. по 5 июня 2020 г. дошкольным образовательным учреждениям района обществом с ограниченной ответственностью «СоцПит» выданы продуктовые наборы, в состав которых входили консервы.

Проверка показала, что содержимое рыбных консервов с этикеткой «Сайра» не соответствует маркировке производителя.

Прокуратура направила материалы проверки в следственные органы для принятия процессуального решения. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

Кроме того, прокуратура контролирует проведение и результаты лабораторной экспертизы продукции, содержащейся в рыбных консервах. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры по устранению нарушений.

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