В Якутии принятые прокуратурой меры способствовали погашению перед работниками угольной промышленности задолженности по трудовым и социальным выплатам в сумме более 27 млн рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура г. Нерюнгри Республики Саха (Якутия) провела проверку соблюдения трудовых прав работников ООО «Эльгауголь».

Установлено, что общество не организация не оплачивало вахтовым работникам проезд к месту работы и обратно домой. Имеется задолженность за проведение медицинских обследований и по единовременным пособиям за стаж работы в угольной отрасли. Работникам не компенсировали деньги, затраченные на проезд к месту отпуска. Общая сумму задолженности за 2019 год составила более 27 млн рублей.

Прокуратура внесла представление руководителю предприятия, а также возбудила в отношении юридического лица административные производства по ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства) и ст. 5.27.1 КоАП РФ (нарушение государственных нормативных требований охраны труда).

После вмешательства прокуратуры указанная задолженность перед более 1000 работниками ООО «Эльгауголь» погашена в полном объеме. Кроме того, обществом приняты меры по выплате текущих обязательств перед работниками в сумме около 14 млн рублей.

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