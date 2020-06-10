«Газпром» в 2019 году сократил выбросы парниковых газов

Source: Gazprom in Russian

Релиз

10 июня 2020, 16:00

Обеспечена экономия энергоресурсов на фоне роста добычи газа.

Снижение парниковых выбросов в 2019 году — 3,52 млн тонн СО2-эквивалента.

В «Газпроме» подведены итоги природоохранной деятельности за 2019 год — они представлены в Экологическом отчете , опубликованном на интернет-сайте компании.

В прошедшем году ПАО «Газпром» достигнуты все целевые показатели, установленные Корпоративными экологическими целями. Сэкономлено 3,3 млрд куб. м газа, 330,3 млн кВт/ч электроэнергии и 252,7 тыс. Гкал тепловой энергии. Результат был достигнут на фоне роста добычи газа на 0,5% — до 500,1 млрд куб. м[1]. В Группе «Газпром» выбросы в атмосферу по сравнению с 2018 годом снижены на 31,3 тыс. тонн, потребление воды — на 358,8 млн куб. м, объем образовавшихся отходов — на 218 тыс. тонн.

Природный газ за счет экологических преимуществ играет важную роль в достижении Целей ООН в области устойчивого развития и Парижского соглашения по климату, обеспечивая вклад в низкоуглеродное развитие экономики России и стран — импортеров российского газа.

«Газпром» внедряет лучшие доступные технологии, уделяет пристальное внимание повышению энергоэффективности, работает над сокращением углеродного следа продукции. Так, выбросы парниковых газов при поставках российского газа по газопроводам «Северный поток» и «Турецкий поток» более чем в три раза ниже по сравнению с поставками СПГ из США в Европу.

Выбросы метана по всей производственной цепочке «Газпрома» близки к нулю: в 2019 году при добыче они составили 0,02% от объема добываемого газа, при транспортировке — 0,29% от объема транспортируемого газа, при подземном хранении — 0,03% от объема хранения газа. Это соответствует лучшим мировым практикам. «Газпром» ведет эту работу в сотрудничестве с партнерами в рамках участия в международной инициативе «Руководящие принципы по снижению выбросов метана в производственно-сбытовой цепочке природного газа».

Выбросы парниковых газов в Группе «Газпром» в 2019 году снизились на 3,52 млн тонн СО2-эквивалента или на 1,5% по сравнению с 2018 годом. Дополнительно «Газпром» первым в России рассчитал объем выбросов с использованием Потенциала изменения глобальной температуры для 100-летнего периода. В результате фактические показатели углеродного следа производственной деятельности «Газпрома» ниже еще на 25,2 млн тонн СО2-эквивалента. Подсчет был сделан для более объективного представления данных о влиянии выбросов на климатическую систему с учетом рекомендаций Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК).

«Газпром» придерживается высоких стандартов раскрытия информации и последовательно увеличивает объем раскрываемых данных — в том числе по экологическим вопросам. В частности, ранее компания оценивала два вида выбросов: прямые, от производственной деятельности предприятий ПАО «Газпром», и косвенные, связанные с их энергообеспечением. В 2019 году «Газпром» расширил охват представления данных и впервые среди отечественных энергетических компаний выполнил оценку косвенных выбросов парниковых газов от использования реализованной Группой продукции. Оценка продемонстрировала, что углеродоемкость продукции Группы «Газпром» при сжигании конечными потребителями составляет 301,63 кг СО2-экв. / барр. н. э. Это лучший показатель среди крупнейших нефтегазовых компаний мира, что соответствует ранее сделанным оценкам CDP (Carbon Disclosure Project).

Корпоративная углеродная отчетность, включая методику расчета выбросов парниковых газов, традиционно прошла независимое заверение международной аудиторско-консалтинговой компанией KPMG.

Справка

Один из ключевых показателей влияния на климат — «углеродный след» (выбросы парниковых газов по всей производственной цепочке). При его оценке ключевым для газовой отрасли и сельского хозяйства является коэффициент пересчета выбросов метана в СО2-эквивалент. Согласно последнему, пятому, Оценочному докладу МГЭИК, повышается значение такой метрики, как Потенциал изменения глобальной температуры для 100-летнего периода (GTP). Тем не менее, в настоящее время общим метрическим показателем в расчетах является Потенциал глобального потепления (GWP) для 100-летнего периода.

Carbon Disclosure Project — некоммерческое партнерство, объединяющее более 500 международных финансовых организаций, управляющих средствами в размере более 106 трлн долл. CDP ведет крупнейшую международную базу данных по выбросам парниковых газов, которая используется при принятии инвестиционных решений. Более 8 тыс. компаний из 120 стран мира, в том числе крупнейшие компании России, представляют отчетность в рамках CDP.

[1] Показатель приведен без доли Группы в добыче организаций, инвестиции в которые классифицированы как совместные операции.

Управление информации ПАО «Газпром»

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