Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#ДЗЗ#Орбитальные группировки10.06.2020 15:31

Космический мониторинг чрезвычайной ситуации в Норильске

Госкорпорацией «Роскосмос» организован оперативный космический мониторинг чрезвычайной ситуации в районе Норильска (Красноярский край). Российская орбитальная группировка ежедневно следит за этим районом. По состоянию на 10 июня 2020 года в МЧС России переданы российские данные дистанционного зондирования Земли объемом более 88 тысяч квадратных километров (24 маршрута съемки).

Во вторник, 2 июня 2020 года, Оператор российских космических средств дистанционного зондирования Земли приступил к мониторингу разлива топлива на ТЭЦ-3 в г. Норильск, который произошел 29 мая по причине резкой просадки опор фундамента, в результате чего произошла утечка около 21 тысячи тонн топлива. На территории Красноярского края был введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.

4 июня была активирована Международная Хартия «Космос и крупные катастрофы» в целях мониторинга разлива топлива в Норильске силами иностранных спутников участников Хартии — в мониторинге пострадавшего района приняли участие 14 космических аппаратов (из Аргентины, Германии, Канады, Китая, США, Франции, Японии, а также Европейского космического агентства). По состоянию на 10 июня в МЧС России были переданы иностранные данные дистанционного зондирования Земли (включая архив) общим объемом около 1,5 миллиона квадратных километров (75 маршрутов съемки). Все полученные данные оперативно предоставляются в МЧС России.

Оператор также осуществляет тематическую обработку данных для создания аналитических информационных продуктов. Материалы космической съемки передаются не только в МЧС России, но и губернатору Красноярского края, а также в Росгидромет, Росгвардию и другие заинтересованные органы власти. Госкорпорация «Роскосмос» продолжает мониторинг разлива топлива в г. Норильск и поддерживает оперативное взаимодействие с МЧС России и иностранными участниками Хартии для оперативного предоставления данных дистанционного зондирования Земли.

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