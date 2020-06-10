К. Косачев: Российско-индийское сотрудничество успешно развивается

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел пресс-конференцию для индийских СМИ.

Председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл провел пресс-конференцию с представителями ведущих средств массовой информации Индии. Мероприятие прошло в формате онлайн и было приурочено к предстоящему Дню России, а также отмечаемому в 2020 году двадцатилетию стратегического партнерства двух стран.

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Константин Косачев отметил успешный характер российско-индийского сотрудничества как в двустороннем, так и многостороннем форматах. По его словам, в этом взаимодействии никогда не ставилось цели дружить против кого‑то, что отличает его от коалиций, создаваемых некоторыми странами Запада ради противодействия набирающим международный экономический и политический вес новым центрам силы, включая Россию и Китай. Отметив специфичный и противоречивый характер отношений Индии и Китая, Константин Косачев подчеркнул, что и в формате треугольника «Россия – Индия – Китай», и в рамках ШОС и БРИКС сторонам удается находить взаимовыгодные решения и общие подходы к мировым проблемам, отстаивая принципы многополярного мира.

В рамках ШОС и БРИКС сторонам удается находить взаимовыгодные решения и общие подходы к мировым проблемам, отстаивая принципы многополярного мира

В ходе пресс-конференции индийские журналисты проявили большой интерес к позиции нашей страны по афганской проблематике, а также по отношению России к приглашению Президента США принять участие в саммите «Большой семерки».

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