Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#Главное#Космодромы#Байконур#Прогресс МС-1510.06.2020 17:05

Началась предполетная подготовка корабля «Прогресс МС-15»

По программе снабжения Международной космической станции на космодроме Байконур сегодня, 10 июня 2020 года, началась подготовка транспортного грузового корабля «Прогресс МС-15» к предстоящему запуску.

В монтажно-испытательном корпусе площадки № 254 космодрома Байконур специалистами Ракетно-космической корпорации «Энергия» им. С.П. Королева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») проведена расконсервация космического корабля, выполнены подготовка к электрическим испытаниям, проверка и осмотр солнечных батарей, а также проверка цепей пиропатронов изделия и запись исходного состояния систем.

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