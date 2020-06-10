Source: Russia Federal Space

#Роскосмос10.06.2020 18:31

Неделя «Познавай Россию!» на «Большой перемене»

Госкорпорация «Роскосмос» является индустриальным партнером Всероссийского конкурса «Большая перемена». В преддверии Дня России в рамках реализации ряда проектов и мероприятий до 12 июня 2020 года запущен флешмоб «Окна России», приуроченный ко Дню России.

Целью данной акции является проявление участниками гражданской позиции, патриотизма, любви к Родине. Участники (учащиеся школ и их родители) смогут украсить окна своих квартир и домов к празднику трафаретами, изготовленными по эскизам участников конкурса «Большая перемена», которые можно скачать по ссылке, опубликовать в социальных сетях и в сообществе конкурса фото с хештегом #ОкнаРоссии.

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Всероссийский конкурс «Большая перемена» — это онлайн-платформа для образования, развития и коммуникации учеников 8-10 классов. Он стартовал 28 марта 2020 года и будет проходить до октября 2020 года. Регистрация участников открыта по ссылке.

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