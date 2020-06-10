Олег Матыцин: «Возобновление Чемпионата России по футболу и старт Чемпионата России по регби станет хорошим примером для других спортивных федераций»

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 10 июня, Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин в режиме видеоконференцсвязи провёл рабочее совещание по вопросу возобновления Чемпионата и Кубка России по футболу сезона 2019/2020 и организации проведения Чемпионата России по регби среди мужских команд сезона 2020/2021.

В мероприятии приняли участие генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев, президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин, председатель Высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев, заместитель руководителя Роспотребнадзора Ирина Брагина, заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации МВД России Станислав Наумов, генерал-полковник Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации Олег Борукаев, а также представители регионов, в которых пройдут матчи Чемпионатов России по футболу и регби.

«В соответствии с регламентом УЕФА, Ассоциации европейских клубов и Европейских лиг, решением Бюро Исполкома РФС инициировано возобновление Чемпионата России по футболу среди команд Российской Премьер-Лиги, – сказал Олег Матыцин. – На правительственном уровне данный вопрос был согласован с Премьер-министром Михаилом Мишустиным, после чего курирующий спорт Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко дал соответствующее поручение Минспорту России, Роспотребнадзору и высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации. Федерация регби России также инициировала проведение Чемпионата России по регби среди мужских команд».

«В соответствии с рекомендациями Минспорта России и Роспотребнадзора организация соревнований в условиях пандемии коронавируса невозможна без наличия соответствующего регламента, предусматривающего меры по предотвращению распространения данной инфекции, – подчеркнул Министр. – Основываясь на указанных рекомендациях, Федерациями такие регламенты разработаны и согласованы в Роспотребнадзоре. В рабочем порядке субъектами Российской Федерации даны разрешения на проведение матчей. Мы понимаем, что ситуация в регионах развивается по-разному. Постепенно ограничительные меры снимаются. Тем не менее, нужно продолжать быть очень внимательными, потому что здоровье людей – спортсменов, тренеров, зрителей, организаторов – это самое главное. Это то, чем мы должны руководствоваться».

Олег Матыцин предложил на уровне регионов создать оперативные штабы по вопросам возобновления матчей РПЛ, а руководителям региональных органов исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта взять на себя координацию деятельности этих штабов.

Министр поблагодарил руководство РФС, РПЛ, Федерации регби России, Роспотребнадзора, МВД России, Росгвардии и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта за совместную плодотворную работу.

Олег Матыцин выразил надежду, что возобновление Чемпионата России по футболу и старт Чемпионата России по регби станет хорошим примером и для других спортивных федераций. «Уверен, что в ближайшее время мы вернёмся к проведению соревнований в обычном режиме. Возобновление спортивной жизни является позитивным фактором нормализации ситуации в стране и имеет важное социальное значение. Возвращение спортивных соревнований подарит огромную радость миллионам жителей России», – заключил Министр.

Пресс-служба Минспорта России

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