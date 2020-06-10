Олег Матыцин обсудил с президентом ВФСО «Трудовые резервы» Ильёй Галаевым вопросы развития массового спорта среди трудового населения

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 10 июня, Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин провёл рабочую встречу с президентом Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Трудовые Резервы» Ильёй Галаевым. Стороны обсудили вопросы развития массового и корпоративного спорта.

В 2020 году ВФСО «Трудовые резервы» получило субсидию из федерального бюджета на проведение 62 мероприятий, в том числе 28 соревнований по восьми видам спорта: хоккею, волейболу, футболу, теннису, гандболу, настольному теннису, плаванию, лёгкой атлетике, соревнований по дрон-рейсингу среди квадрокоптеров, а также комплексных корпоративных соревнований и фестивалей.

Все мероприятия включены в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта России на 2020 год. Планируется, что все запланированные мероприятия будут проведены с учётом эпидемиологической ситуации в стране.

В ходе встречи была достигнута договорённость о подписании дополнительного соглашения о сотрудничестве в целях развития направлений, связанных с вовлечением трудового населения в физкультурно-спортивную деятельность. Подписание документа планируется в рамках Международного форума «Россия – спортивная держава», который в этом году пройдёт в Екатеринбурге.

Олег Матыцин поддержал инициативу ВФСО «Трудовые резервы» по реализации новых проектов в сфере массового и корпоративного спорта.

Стороны отметили необходимость укрепления взаимодействия государства, бизнеса и некоммерческих организаций для создания комфортных условий для занятий физической культурой и спортом взрослого населения.

«При поддержке НКО представители бизнеса смогут вкладывать свои финансовые средства в развитие физкультуры и спорта среди своих сотрудников и получать за это льготы для своего бизнеса от государства, – сказал Илья Галаев. – Такую форму сотрудничества смогут примерить, например, для открытия физкультурно-спортивных клубов по месту работы».

ВФСО «Трудовые резервы» занимаются развитием физкультурно-спортивных клубов по месту работы с 2018 года. На сегодняшний день открыто и успешно функционируют 42 ФСК на предприятиях промышленности по всей России.

В настоящее время в федеральном проекте «Спорт – норма жизни»национального проекта «Демография» установлен показатель: «Доля граждан среднего возраста» (от 30 до 54 лет – женщины, от 30 до 59 лет – мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом. В 2019 году по данным федерального статистического наблюдения 1-ФК этот показатель составил 28,9%. К 2024 году он должен достигнуть 52%.

Пресс-служба Минспорта России

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