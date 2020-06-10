О. Алексеев посетил в Саратове военный госпиталь Министерства обороны РФ

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор передал медицинскому учреждению многоразовые защитные костюмы и дезинфицирующие средства.

Представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области Олег Алексеев АлексеевОлег Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области в ходе работы в регионе посетил военный госпиталь Министерства обороны РФ, расположенный в Саратове. Сенатор передал начальнику госпиталя Олегу Арсентьеву 30 многоразовых защитных костюмов и дезинфицирующие средства.

В настоящее время в учреждении оказывается медицинская помощь военным и гражданским лицам, у которых подтверждена коронавирусная инфекция.

Олег Арсентьев поблагодарил сенатора за оказанную помощь. Начальник госпиталя сообщил, что все медицинские сотрудники, которые непосредственно работают с больными COVID-19, получили стимулирующие выплаты.

Олег Алексеев отметил, что переданные им в лечебное учреждение медицинские костюмы выпускает предприятие, расположенное в г. Балашове Саратовской области. Костюмы имеют специальное покрытие, создающее дополнительный барьер от вирусов и бактерий, а также обладают повышенной прочностью.

«В условиях сложной эпидемиологической ситуации в стране и в регионе возрос спрос на защитную одежду для медицинских работников. Балашовское предприятие предложило свою разработку – костюм многоразового использования, оперативно оформило регистрационное удостоверение. И люди получили работу, и медицинские сотрудники обеспечиваются качественными защитными средствами», — подчеркнул парламентарий.

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