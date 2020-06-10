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#Роскосмос#Главное10.06.2020 19:43

Портал «Ключ на старт. Космос для детей» финалист конкурса

Проект «Информационно-образовательный портал „Ключ на старт. Космос для детей“» стал финалистом Всероссийского конкурса лучших отраслевых практик работодателей в сфере «Создавая будущее» 2020, организованного Ассоциацией граждан и организаций по содействию развитию корпоративного образования «МАКО».

Проект получил высокие оценки у экспертного жюри и стал Финалистом в номинации «Лидеры будущего», направленного на развитие программ по работе со школьниками и студентами по получению профессиональных компетенций и профессионально-социальной адаптации детей и молодежи. Результаты конкурса будут объявлены в рамках торжественной церемонии награждения, которая запланирована в рамках Форума «Сообщество» на осень 2020 года.

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Информационно-образовательный портал «Ключ на старт. Космос для детей» — это образовательно-просветительский проект, призванный заинтересовать школьников космической деятельностью, воспитать будущие кадры и привлечь молодёжь в ракетно-космическую отрасль России.

Всероссийский конкурс лучших практик работодателей «Создавая будущее» является одним из организационных механизмов развития культуры сотрудничества между различными заинтересованными сторонами — крупным бизнесом, органами власти, социальными предпринимателями, общественными и некоммерческими организациями и т.д., а также вовлечения работодателей в работу по достижению приоритетных общенациональных целей.

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