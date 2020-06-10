Source: Russia – Council of the Federation

Карелии требуется в два раза увеличить число лесничих и довести их количество до 1663 человек, отметил сенатор.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Карелия Игорь Зубарев ЗубаревИгорь Дмитриевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Карелия считает, что проблеме дефицита лесных инспекторов по‑прежнему уделяется недостаточное внимание как в регионах, так и на федеральном уровне.

Комитет СФ недавно подготовил аналитический материал, где представлена динамика численности лесных инспекторов в каждом регионе с начала нынешнего года. Анализ данных показал, что поставленная верхней палатой парламента задача — увеличение численности государственных лесных инспекторов до нормативной — остается проблемой для многих субъектов РФ. На данный момент в среднем штатная численность составляет 23 720 сотрудников вместо нормативной в 40 217 человек.

По словам Игоря Зубарева, самый большой дефицит лесничих в Бурятии, где не хватает до нормы 2 415 человек. В Кировской области необходимо увеличить численность лесных инспекторов на 1989 человек, а в Ленинградской — на 1396. Среди проблемных регионов также Брянская, Челябинская, Тюменская, Амурская области и Карелия.

Как отметил парламентарий, в настоящее время норматив патрулирования на одного сотрудника лесной охраны в Карелии составляет 8,7 тыс. га. При этом финансирование, выделяемое на содержание государственных лесных инспекторов, осуществляется за счет средств федерального бюджета в виде субвенций под определенное количество инспекторов. Пока Карелия не будет получать средства на нормативные 1663 единицы, Республике будет сложно изменить существующую штатную численность сотрудников в 809 человек.

При этом, добавил сенатор, штатная численность лесных инспекторов в Карелии не соответствует фактической. На 1 мая в республике работали только 643 лесничих. «Почему люди не стремятся занять должность лесного инспектора? По данным Минприроды республики, основные причины – низкая заработная плата, отсутствие возможности предоставления служебного жилья для молодых специалистов», — пояснил Игорь Зубарев.

«Сегодня на плечи инспекторов ложится большая нагрузка не только из‑за проведения патрулирования территорий лесного фонда, рейдов, проверок, приемки выполненных работ и другой деятельности в лесу, но и при заполнении различных форм отчетности и иных материалов по результатам различных мероприятий. Все это нисколько не добавляет привлекательности профессии. Чтобы исправить кадровую ситуацию, а в итоге и повысить эффективность лесной отрасли, проблему нехватки лесных инспекторов нужно решать комплексно», — подчеркнул Игорь Зубарев.

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