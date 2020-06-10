Source: Russia Federal Space

#Протон-ПМ#НПО Энергомаш#Главное10.06.2020 14:03

Протон-ПМ оптимизировал производство корпусных деталей двигателей

На предприятии «Протон-ПМ» (входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос») подвели итоги реализации пилотного проекта по повышению производительности труда. Результатом работ, продолжавшихся с декабря 2019 года по июнь 2020 года, стала оптимизация потока производства корпусных деталей ракетных двигателей. В частности, удалось сократить время протекания процесса на 11,3% и долю незавершённого производства — на 77,5%, а также увеличить выработку на одного основного рабочего на 9,4%.

В механосборочном цехе, который выбран в качестве пилотного, внедрены стандарт ежесменного технического обслуживания оборудования, позволивший устранить необходимость ремонта станков, и инструменты быстрой переналадки оборудования, в результате чего сократилось время на подготовку операций. Разработана эффективная система визуализации производственной информации, что упростило коммуникацию между рабочими и мастерами. Также создана система визуализации рабочих мест и организации рабочих мест — это позволило сократить потери времени на лишние передвижения и поиск инструментов, повысить производственную культуру. Более того, каждый сотрудник цеха прошёл обучение принципам бережливого производства и системы 5C, а некоторые освоили смежные профессии, став рабочими-универсалами.

Напомним, что Протон-ПМ стал одним из первых предприятий Пермского края, которое присоединилось к приоритетной программе «Повышение производительности труда и поддержка занятости», сегодня она имеет статус национального проекта. В рамках участия компании в его реализации подписаны соглашения с Министерством промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края, а также с Фондом «Региональный центр инжиниринга», при взаимодействии с которым определено пилотное подразделение для реализации проекта.

Дмитрий Щенятский, исполнительный директор Протон-ПМ: «Лучшие практики, наработанные в рамках реализации пилотного проекта, планируются транслировать на другие подразделения предприятия, в том числе они будут реализованы на новых мощностях загородной площадки. Сегодня там создаётся инновационное производство ракетных двигателей, имеющее статус приоритетного регионального инвестпроекта. Новый подход к его организации, делающий акцент на сокращение временных потерь и рост производительности, позволит обеспечить высокое качество и конкурентоспособную цену осваиваемой нами ракетно-космической техники».

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