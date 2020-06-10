Рабочая встреча с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Здравствуйте!

У нас с Вами рабочая, текущая встреча, обычная, поэтому, как обычно, и поговорим о социально‑экономической ситуации в регионе, но начать придётся так, как мы начинаем все совещания подобного рода, все встречи подобного рода. Что у вас происходит по линии борьбы с коронавирусной инфекцией? Как организованы выплаты врачам, гражданам, семьям российским, семьям с детьми прежде всего? Весь комплекс этих вопросов. А потом перейдём к тому, что называется социально‑экономической ситуацией. Прошу Вас, Александр Юрьевич.

А.Дрозденко Дрозденко Александр Юрьевичгубернатор Ленинградской области : Спасибо, Владимир Владимирович.

Хочу сказать, что последнюю декаду отмечается устойчивая тенденция, связанная с тем, что количество выздоровевших у нас значительно превышает количество заболевших граждан. Это, наверное, самое главное.

У нас развёрнута 2571 койка, это 37 процентов плюсом к тому, что нам определили по заданию Минздрава. Сегодня свободны 1108 коек стационаров и 131 койка реанимации. Я почему обращаю на это внимание? Потому что для нас принципиально было ещё начиная с апреля месяца держать 50 процентов свободного коечного фонда, что позволяет нам сделать правильную маршрутизацию как для больных ковидом, так и тех, кто болеет внебольничной пневмонией. Потому что мы их запустили по отдельным маршрутам, чтобы максимально сохранить наши больничные учреждения от карантина.

Хочу сказать, что мы начинали с одной лаборатории тестирования, сегодня уже 11 лабораторий, и, что очень важно, мы тестируем по две тысячи жителей Ленинградской области в день, а общее количество тестов – уже почти 140 тысяч. И, наверное, это позволяет говорить нам о том, что ситуация стабилизировалась, а заболевание сегодня нами полностью контролируется и даже идёт на спад.

Очень важно, что мы оценочно определили, сколько нужно расходов на то, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции, – это 4,8 миллиарда рублей, и я хочу выразить слова огромной благодарности, Владимир Владимирович, в этой сумме 2,1 миллиарда рублей – средства федерального бюджета. Причём они пришли первыми, пришли вовремя и точечно – на подготовку наших больничных учреждений на борьбу с коронавирусной инфекцией, закупку инвентаря, всех необходимых материалов для индивидуальной защиты, и, конечно, это выплаты врачам.

Мы сохранили все социальные надбавки, которые действовали по врачам, и, естественно, те выплаты, которые необходимы медикам, которые участвуют в борьбе с коронавирусной инфекцией, – как федеральные, так и региональные выплаты. Мы зеркально ответили на Ваше предложение и установили ещё и региональную доплату.

Продолжение следует.

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