Совещание по вопросам развития информационно-коммуникационных технологий и связи

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день!

Все меня видят, слышат? Отлично.

Сегодня мы обсудим ситуацию в отрасли, которая во многом определяет динамику, стиль, возможности современной жизни человека, уровень деловой и социальной активности, перспективы рынка труда, развитие городов, территорий: речь пойдёт о связи и информационных технологиях.

В этой сфере у нас уже занято более миллиона специалистов, действуют около 60 тысяч организаций, и они добиваются весомых, значимых результатов. По целому ряду параметров, включая развитие мобильной связи, доступность интернета, Россия уверенно входит в число мировых лидеров. Отечественные компании предлагают надёжные программные решения, которые конкурентоспособны и внутри страны, и на глобальном рынке.

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Роль и значимость отрасли особенно ярко проявились в обстановке вынужденных ограничений, связанных с эпидемией, когда многие предприятия, а также образовательные, другие организации перешли на удалённый режим работы, когда нужно было максимально быстро реализовать решения государства по поддержке российских семей и целых отраслей экономики – реализовать с помощью доступных и удобных для людей решений, которые мы вместе все готовили. Мы, ещё раз хочу сказать, вместе смогли это сделать, в том числе с помощью современных информационных технологий, той инфраструктуры, которая создавалась на протяжении уже многих лет общими усилиями государства, бизнеса, инновационных команд.

Хочу поблагодарить российские телекоммуникационные компании, профильных специалистов, которые в условиях возросшей нагрузки обеспечили непрерывную работу и высокий уровень востребованных сервисов.

При этом отмечу, что текущая ситуация стала не только вызовом для сферы связи и IT. Те компании, которые пошли навстречу растущему спросу, предоставили бесплатные услуги, в конечном итоге выиграли. Я помню нашу встречу ещё в начале этого пути, что называется, и тогда на встрече с предпринимателями некоторые сказали, что некоторые отдельные сервисы предоставят бесплатно, и действительно выиграли, сумели значительно нарастить свою клиентскую базу.

Кроме того, вынужденные ограничения мотивировали многие предприятия и организации по‑новому взглянуть на привычные бизнес‑процессы, активнее внедрять цифровые решения для увеличения эффективности своей работы. Сама жизнь показала, насколько важно быстро и смело использовать широкие возможности цифровизации, и не только в бизнесе, но и в сфере государственных услуг, в образовании, в медицине, просто в повседневной жизни людей.

Надо, что называется, подхватить эти тенденции перехода в «цифру», брать пример с компаний – лидеров цифровизации. Вот Герман Оскарович [Греф] у нас тоже сегодня присутствует, мы с ним вчера это обсуждали: имею в виду, конечно, в том числе и Сбербанк, который де‑факто стал одним из главных участников рынка информационных технологий. И конечно, необходимо создать условия для ускоренной разработки и внедрения отечественных технологий в сфере связи и IT, которые послужат базой для создания качественных, востребованных продуктов и сервисов.

Напомню: многие ключевые решения для развития отрасли информационных технологий и связи у нас уже предусмотрены, в том числе в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Целый ряд конкретных поручений был обозначен и в Послании Федеральному Собранию в январе этого года. Все они должны быть реализованы. Нужно максимально действовать здесь на опережение, отсекать разного рода архаичные препоны – естественно, учитывая все аспекты обеспечения кибербезопасности, защиты прав, свобод граждан.

При этом важно не упустить из виду трудности, с которыми сейчас столкнулась как сама отрасль, так и экономика в целом. Прежде всего это возможное вынужденное снижение расходов реального сектора на инновации, на программное обеспечение и сопутствующие услуги. Из‑за объективных финансово‑экономических ограничений – мы это видим, даже в цифрах можно посчитать – у многих предприятий просто не будет хватать ресурсов на такие программы развития.

В этой связи, конечно, обращаюсь к коллегам в Правительстве и в регионах: нужно уделить самое пристальное внимание мерам поддержки спроса на продукцию наших IT‑компаний. Причём это касается как внутреннего рынка – прежде всего, конечно, внутреннего рынка, – но и экспорта. Здесь нужно постоянно прорабатывать и предлагать дополнительные решения, чтобы обеспечить устойчивую работу и дальнейшее развитие отрасли. Мы примерно то же самое делаем в других отраслях, по которым проводили отдельные совещания: скажем, в автопроме, в авиации и так далее. Нужно сохранить доходы людей, занятых в этой сфере, и создать новые рабочие места. Рассчитываю сегодня услышать конкретные предложения на этот счёт.

И конечно, ключевой вопрос для развития сферы связи и IT – это подготовка профессиональных кадров. Именно специалисты, их знания и опыт определяют конкурентоспособность российских компаний, успешность отечественных продуктов и разработок на рынке.

Мы все хорошо знаем, что сфера информационных технологий отличается высокой, если не сказать очень высокой мобильностью сотрудников, причём глобальной. Но это не значит, что нужно, как в прежние времена, «хватать и не пущать». Напротив, нужно создавать открытые, привлекательные, конкурентные условия для работы и воплощения передовых идей именно здесь, у нас, в России, формировать стимулы для сохранения и реализации потенциала отечественных разработчиков программного обеспечения, технологий в области связи, привлекать профессионалов, перспективных молодых людей, молодёжь из других стран.

Так, для поиска талантов и развития специалистов на базе платформы «Россия – страна возможностей» запущен конкурс «Цифровой прорыв». В прошлом году в нём приняли участие 66 тысяч человек, они предложили свыше тысячи цифровых решений для таких сфер, как здравоохранение, образование, наука, логистика, жилищно‑коммунальное хозяйство и городская среда.

Призываю бизнес, федеральные и региональные органы власти обратить пристальное внимание на этот проект, это действительно масштабное мероприятие, масштабное событие, активно использовать разработки его участников.

В целом хотел бы услышать сегодня и мнение представителей бизнеса о том, какие дополнительные, может быть, решения необходимы для отрасли, в том числе с учётом новой реальности, которая будет формироваться в мире на этапе выхода из эпидемии и после него.

Давайте начнём.

Слово Валентину Леонидовичу Макарову, президенту некоммерческого партнёрства разработчиков программного обеспечения «Руссофт».

Пожалуйста, прошу Вас.

Продолжение следует.

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