Специалисты компании «Газпром газораспределение Белгород» с начала года ввели в эксплуатацию 6 газопроводов в Белгородской области

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

10 июня 2020, 12:30

Специалисты АО «Газпром газораспределение Белгород» в январе-мае текущего года ввели в эксплуатацию 6 распределительных газопроводов к объектам индивидуальной жилищной застройки и социальным объектам.

Газопроводы общей протяженностью более 40 км построены в рамках реализации Программы газификации Белгородской области на 2020 год.

Региональная газораспределительная организация обеспечила ввод в эксплуатацию уличных газопроводов высокого и среднего давления в микрорайоне «Стрелецкое-73/2» и «Майский-80» Белгородского района, «Северо-Западный» Губкина, к микрорайону «Крылатский» города Алексеевка Алексеевского городского округа.

Завершено строительство подземного газопровода к котельной детского сада и начальной школы в микрорайоне «Разумное-71» поселка Разумное Белгородского района.

Построен газопровод высокого давления к зданию детского сада в селе Нагольное Ровеньского района.

Ввод в эксплуатацию данных объектов создает условия для газификации жилых домов частного сектора. Пропускная способность газопроводов позволяет обеспечить бесперебойное газоснабжение объектов ИЖС и социальной инфраструктуры.

Для подключения домовладений к газовым сетям собственникам, проживающим на указанных улицах и в микрорайонах, необходимо обращаться в службу «Единое окно» филиалов АО «Газпром газораспределение Белгород» по месту жительства.

Справка

Заявку на технологическое подключение к сетям газораспределения можно оформить на корпоративном сайте компании, а также в подразделениях, работающих по принципу «Единое окно».

ЦОК «Газпром газораспределение Белгород» в Белгороде:Белгород, 5-й Заводской переулок, 38

Филиал АО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Валуйки: Валуйки, ул. Тимирязева, 103-а

Филиал АО «Газпром газораспределение Белгород» в Строителе: Строитель, ул. Заводская, 1

Филиал АО «Газпром газораспределение Белгород» в Старом Осколе: Старый Оскол, ул. Ватутина, 209

Филиал АО «Газпром газораспределение Белгород» в Шебекино: Шебекино, ул. Харьковская, 54/1

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