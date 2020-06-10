Три новых города перейдут на целевую модель рынка тепловой энергии

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 10 июня. – Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжения Правительства РФ об отнесении Самары, Владимира и города Прокопьевска Кемеровской области к ценовой зоне теплоснабжения в соответствии с Федеральным законом № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (модель «альтернативной котельной»).

Проекты распоряжений в отношении Самары и Владимира были внесены Минэнерго России на основании совместного обращения региональных администраций и ПАО «Т Плюс», в отношении Прокопьевска – на основании обращения администрации города и ООО «Теплоэнергоремонт». Переход городов в ценовую зону теплоснабжения также был согласован Минстроем России и ФАС России.

Самара стала первым городом-миллионником в европейской части России, для которого принято решение о переходе в ценовую зону теплоснабжения. Принятые решения в отношении всех городов вводят долгосрочное ценовое регулирование и усиливают ответственность единой теплоснабжающей организации за надежность и качество теплоснабжения. Это позволит нарастить вложения в системы теплоснабжения городов и приступить к их масштабной модернизации, в том числе для инфраструктурной поддержки развития территорий. По предварительной оценке, инвестиции в развитие городского теплоснабжения Владимира составят 8,9 млрд рублей, Самары – 29,9 млрд рублей в течение 15 лет с ценовыми параметрами для конечных потребителей в рамках действующей индексной модели. Инвестиции в систему теплоснабжения Прокопьевска планируются на уровне 1,8 млрд рублей в течение 10 лет, что в два раза выше аналогичного показателя при существующем порядке тарифного регулирования.

Новая модель рынка тепла заработает во Владимире, Самаре и Прокопьевске с 1 января 2021 года.

Ранее решениями Правительства Российской Федерации к ценовой зоне теплоснабжения были отнесены города Барнаул и Рубцовск Алтайского края, города Красноярск и Канск Красноярского края, города Ульяновск и Оренбург, а также поселок Линево Новосибирской области. Таким образом, ценовые зоны теплоснабжения признаны эффективным инструментом развития инфраструктуры в муниципальных образованиях любого масштаба.

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