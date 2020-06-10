Т. Кусайко: Надо изучить опыт регионов по правовому регулированию вопросов установления административной ответственности за нарушения в области благоустройства

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие во внеочередном 50-м заседании Президиума Парламентской Ассоциации Северо-Запада России.

Представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области, член Комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области приняла участие во внеочередном 50-м заседании Президиума Парламентской Ассоциации Северо-Запада России.

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Мероприятие прошло в режиме видеоконференции по инициативе Калининградской областной Думы.

Татьяна Кусайко выступила с приветственным словом и поздравила региональных парламентариев с юбилейным заседанием, пожелав дальнейшего продуктивного сотрудничества. Также сенатор поздравила депутатов Законодательного Собрания Республики Карелия со 100-летием со дня образования региона.

В ходе внеочередного заседания участники обсудили вопросы правового регулировании административной ответственности за нарушения в области благоустройства.

Татьяна Кусайко отметила, что актуальность обсуждения объясняется интенсивным развитием законодательства субъектов РФ об административной ответственности, различными подходами региональных законодателей к проблеме установления административной ответственности.

«Необходимо изучить опыт регионов в части правового регулирования вопросов установления административной ответственности за нарушения в области благоустройства. Это важно в целях выработки возможных предложений по совершенствованию законодательства в этой сфере», — сообщила законодатель.

По итогам заседания парламентарии северо-западных регионов приняли решение провести 51-е заседание Президиума и 58-ю Конференцию Парламентской Ассоциации Северо-Запада России в Великом Новгороде в середине ноября 2020 года.

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