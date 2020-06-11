А. Кутепов: Нужно распространить меры государственной поддержки на организации ЖКХ

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Председатель Комитета СФ по экономической политике направил письмо на имя помощника Президента РФ.

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга предлагает распространить меры государственной поддержки на предприятия и организации жилищно-коммунального комплекса.

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В период распространения новой коронавирусной инфекции в зоне экономического риска остаются предприятия (организации) жилищно-коммунального комплекса. При этом они не попадают в сегмент субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) по ряду критериев и не учтены в реализуемых мерах поддержки, говорится в письме.

Собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых помещений предоставлена возможность отсрочки платежей

Андрей Кутепов отметил, что собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых помещений предоставлена возможность отсрочки платежей. При этом такая отсрочка негативно отразится на выручке предприятий и организаций ЖКХ, так как послаблений для ресурсоснабжающих организаций не предусмотрено.

По его словам, прогнозируется сокращение уровня оплаты за потребленные жилищные и коммунальные услуги. В настоящее время снижение собираемости в сфере ресурсоснабжающих предприятий и организаций сферы ЖКХ за период 10 марта −1 июня составило от 10 до 30 процентов, в ряде городов до 60 процентов. «Так, только по одной Владимирской области прогноз снижения — с 95 процентов до 50 процентов, или на 2,5 миллиарда рублей в месяц. Тенденция – чем меньше город, тем выше значение падения выручки».

Парламентарий указал, что при этом увеличивается задолженность бюджетных организаций перед предприятиями теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Так, например, перед предприятиями водоснабжения и водоотведения задолженность за период апрель-май составляет 2 миллиарда рублей при собираемости в 90 процентов, 6 миллиардов рублей при собираемости в 70 процетов. Наиболее уязвимыми в кризисной ситуации окажутся малые города и населенные пункты, где население является основным потребителем услуг теплоснабжения, водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ), а их платежи формируют экономику предприятий.

При сохранении уровня собираемости в 70 процентов по итогам 2020 года дефицит денежных средств в отрасли водоснабжения и водоотведения может составить порядка 50 миллиардов рублей. Основные неснижаемые расходы водоканалов – это фонд оплаты труда, электроэнергия, налоговые отчисления и ремонтные работы. Суммарные перечисленные платежи составляют более 90 процентов от начислений, отмечается в письме.

Для решения указанных проблем предлагается предусмотреть для ресурсноснабжающих организаций возможность рассрочки уплаты налогов, обязательство уплаты по которым наступает в апреле, на вторую половину года до 31 декабря 2020 года.

Нужно исключить арест счетов до 31 декабря 2020 года за несвоевременную уплату налогов, взносов и сборов, не применять режим ограничения поставки электроэнергии в отношении всех объектов ресурсоснабжающих организаций, включая административные здания, канализационные насосные станции, очистные объекты.

При предоставлении мер поддержки субъектам МСП устанавливать обязательное требование о погашении коммунальных платежей — вода, электроэнергия, тепло.

Необходимо приостановить до 1 января 2021 года начисление неустоек за несвоевременную оплату или неполную оплату ресурсоснабжающими организациями в сфере ЖКХ коммунальных услуг.

Сенатор также предлагает дать поручение федеральным органам исполнительной власти обеспечить стопроцентный уровень оплаты потребленной воды и услуг водоотведения организациями, финансируемыми из федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов.

Профессиональное сообщество ресурсоснабжающих предприятий и организаций предлагает рассмотреть возможность осуществления следующих мероприятий: Правительству РФ направить указания руководителям федеральных и региональных органов исполнительной власти, муниципальных образований принять распорядительные акты по подчиненности о выделении необходимых бюджетных средств и об установлении обязанности бюджетных и казенных предприятий.

Предлагается осуществить в течение одной недели со дня принятия решения авансовые платежи за два и более месяцев в счет будущих расчетных периодов юридическим лицам, которым вносится плата за жилищно-коммунальные услуги. Подобная практика уже реализована в ряде регионов, сказал Андрей Кутепов.

Правительству РФ совместно с Банком России необходимо предоставить ресурсоснабжающим организациям возможность получения беспроцентных кредитов в объеме, соответствующем снижению собираемости платежей в период распространения коронавирусной инфекции, т. е. не только на выдачу зарплат работникам, с правом отсрочки погашения таких кредитов.

В целях исполнения концессионных соглашений ресурсоснабжающие организации пользуются кредитными средствами для инвестирования в коммунальную инфраструктуру. Для таких предприятий предлагается рассмотреть возможность снижения ставки по налогу на прибыль на время действия режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории РФ либо на ее части, а также после действия указанного режима в течение 6 месяцев с 20 до 10 процентов. Нужно ввести «каникулы» по кредитным договорам, предоставить возможность отсрочки платежей по действующим кредитам без начисления пени и штрафов.

Необходимо рассмотреть предложение о включении отрасли ЖКХ в Перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции. Это предложение полностью поддерживает Минстрой России, сказал Андрей Кутепов.

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