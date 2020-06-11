Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятия направлены на решение ключевых социально значимых вопросов развития Республики.

Выделение из федерального бюджета ассигнований позволит Республике Калмыкия реализовать индивидуальную программу социально-экономического развития. Об этом заявил председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в верхней палате парламента от исполнительного органа государственной власти региона Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия .

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Сенатор отметил, что решение выделить средства принято сегодня на заседании Правительства Российской Федерации.

«Мероприятия индивидуальной программы направлены на решение ключевых социально значимых проблем развития Республики Калмыкия, в том числе на улучшение её инвестиционного климата, развитие промышленности региона, повышение качества жизни населения, включая качество услуг в здравоохранении и социальной сфере», — подчеркнул сенатор.

Предлагаемое решение, по его словам, будет способствовать достижению показателей, установленных в программе: росту инвестиций в основной капитал (без бюджетных инвестиций) на душу населения до 85 тыс. рублей, снижению уровня безработицы до 9,1 проц., росту среднедушевых денежных доходов населения до 25,9 тыс. рублей, снижению доли населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения Республики Калмыкия до 10,4 проц.

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