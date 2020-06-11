В г. Севастополе после вмешательства Главной военной прокуратуры работникам предприятия выплачены долги по заработной плате на сумму более 8 млн рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Военная прокуратура Черноморского флота провела проверку соблюдения трудового законодательства в государственном унитарном предприятии «102 Предприятие электрических сетей» Минобороны России (г. Севастополь).

Установлено, что перед 183 работниками образовалась задолженность по заработной плате в размере свыше 8 млн рублей.

Для восстановления прав граждан на своевременное получение вознаграждения за труд Главной военной прокуратурой о нарушениях закона проинформировано руководство оборонного ведомства.

По результатам принятых мер прокурорского реагирования долги по заработной плате трудовому коллективу указанного предприятия полностью выплачены.

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