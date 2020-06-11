Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор совершил рабочую поездку в Крутинский муниципальный район Омской области.

Представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Омской области Виктор Назаров НазаровВиктор Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Омской области в рамках работы в регионе посетил Крутинский муниципальный район.

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Сенатор побывал в учреждении дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр». В преддверии Дня России он поздравил коллектив и воспитанников Центра с праздником и передал им спортивный инвентарь.

В ходе поездки состоялась встреча Виктора Назарова с коллективом Крутинской центральной районной больницы им. профессора А.В. Вишневского, а также с сотрудниками районного Дома детского творчества и детской библиотеки.

В своем выступлении сенатор отметил, что первого июля состоится общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ. «Поправки, предложенные Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, направлены на социальную стабильность в обществе. Для будущих поколений нашей страны гражданам нужно принять участие в предстоящем голосовании и выразить своё мнение», — сказал парламентарий.

Для будущих поколений нашей страны гражданам нужно принять участие в предстоящем голосовании и выразить своё мнение

Виктор Назаров обсудил с руководством детской библиотеки планы её развития, в частности, оборудование детской площадки во дворе учреждения. Сенатор пообещал оказать помощь в решении этого вопроса в кратчайший срок.

«Молодежь – будущее России. Поддержка молодежи сегодня является одной из важнейших задач», — отметил Виктор Назаров.

В завершение встречи сенатор вручил Дому детского творчества сертификат на пошив детских сценических костюмов, а Крутинской детской библиотеке — комплект литературы.

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