Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в экспертной дискуссии клуба «Валдай» на тему организации международных отношений в постпандемическом обществе.

Председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл принял участие в экспертной дискуссии «Кризис мультилатерализма: Как Ковид-19 меняет представление в мировой системе международных отношений».

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Дискуссия прошла в режиме видеоконференции с участием председателя Совета Фонда развития и поддержки клуба «Валдай» Андрея Быстрицкого и в партнерстве с Аргентинским советом по международным отношениям (CAR).

«В постпандемическом мире необходимо выработать новые модели регулирования межгосударственных и международных отношений», — считает Константин Косачев.

По мнению российского парламентария, закрепленная в Уставе ООН позиция о равенстве всех государств де-факто постоянно нарушается. «В международной повестке дня мотивация поведения многих западных государств остается прежней, а заявка США на глобальное лидерство – представляет все более острую проблему».

Заявка США на глобальное лидерство – представляет все более острую проблему

Сенатор уверен, что Россия, ее союзники и единомышленники, непременно должны выносить на международный уровень проблематику нарушения прав человека в процессе межгосударственных отношений.

Видеоконференция на тему «Кризис мультилатерализма: как Ковид-19 меняет представления о мировой системе международных отношений»

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Видеоконференция на тему «Кризис мультилатерализма: как Ковид-19 меняет представления о мировой системе международных отношений»

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Помимо заявленной темы, в ходе дискуссии были затронуты вопросы цифрового суверенитета и массовых коммуникаций, мира без военных альянсов, роли дипломатии в цифровую эпоху, возможности достижения общемирового социального согласия.

Константин Косачев акцентировал внимание на проблеме обеспечения сбалансированности и достоверности размещаемой в СМИ информации, ее беспристрастной подачи потребителям.

«Цифровые каналы коммуникаций должны быть масштабными, но они не должны стать единственным источником получения информации и формирования соответствующих политических позиций. Это крайне опасно», — подчеркнул парламентарий.

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