В Республике Крым прокуратура добилась погашения задолженности по заработной плате в размере более 8 млн рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Центрального района г. Симферополя провела проверку исполнения законодательства об оплате труда в деятельности двух предприятий Республики Крым.

Установлено, что АО «Крымгазстрой» имеет задолженность по заработной плате перед 125 сотрудниками предприятия за март 2020 года в размере более 2 млн рублей.

Кроме того, одно из предприятий города, осуществляющее перевозку пассажиров, не выплатило 785 работникам заработную плату за апрель 2020 года в размере более 6 млн рублей.

С учетом выявленных нарушений прокурор района внес руководителям предприятий представления. По результатам их рассмотрения задолженность погашена в полном объеме.

На основании постановлений прокурора района виновные лица привлечены к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы) с назначением административных наказаний в виде административного штрафа и предупреждения.

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