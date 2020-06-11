В Самарской области построят газопроводы к селам Дружба и Смолькино

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

11 июня 2020, 13:00

«Газпром газораспределение Самара» начнет строительство межпоселковых газопроводов к селам Дружба и Смолькино Сызранского района Самарской области в рамках Программы газификации регионов РФ на 2016–2020 годы. Работы будет проводить ООО «Нефтяные технологии и инженерные изыскания».

Объекты, протяженностью более 10 км каждый, призваны повысить качество жизни населения, всего более 3000 домовладений. Условиями реализации Программы предусмотрено софинансирование и синхронизация действий ПАО «Газпром» и субъектов РФ: за счет средств ООО «Газпром межрегионгаз» осуществляется строительство межпоселковых газопроводов, за счет инвестиций субъекта РФ строятся уличные сети во вновь газифицируемых населенных пунктах.

«Сегодня „Газпром газораспределение Самара“ реализует целый ряд проектов по строительству межпоселковых газопроводов. Теперь и жители сел Дружба и Смолькино получат возможности для использования самого экологичного вида топлива, а вместе с ним и комфортные бытовые условия. Важно понимать, что конечный результат по газификации этих территорий зависит от совместных действий всех участников проекта», — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Самара», ООО «Газпром газораспределение Самара» Виталий Коротких.

Справка

Газификация регионов Российской Федерации — одно из наиболее масштабных и социально значимых направлений работы «Газпрома» на внутреннем рынке. В ходе газификации регионов «Газпром» за счет собственных средств ведет строительство межпоселковых газопроводов, администрации регионов финансируют строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей и подготовку потребителей к приему газа.

В 2020 году в Группе компаний «Газпром межрегионгаз» подведены основные результаты тендеров по Программе газификации регионов Российской Федерации в 2020 году. В рамках закупочной кампании для осуществления строительно-монтажных работ было объявлено 64 процедуры на 153 объектах газоснабжения, сооружение которых планируется начать в этом году. Всего на тендеры поступило 392 заявки.

Также по 151 объекту газификации проведены закупочные процедуры на проектно-изыскательные работы.

В большинстве регионов компании приступают к реализации проектов.

ООО «Газпром газораспределение Самара» входит в Группу «Газпром межрегионгаз».

Компания работает на рынке транспортировки газа потребителям, занимается эксплуатацией газовых сетей и объектов газового хозяйства, а также строительством и проектированием газопроводов, возведением мини-котельных, обслуживанием ВДГО.

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