В Сочи прокуратура потребовала обеспечить ребенка жизненно необходимым лекарственным препаратом

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Центрального района г. Сочи Краснодарского края по обращению отца двухлетнего ребенка – инвалида, страдающего редким заболеванием, провела проверку соблюдения законодательства об охране здоровья граждан.

Установлено, что ребенок нуждается в постоянном приеме дорогостоящих лекарственных препаратов, которые вопреки требованиям закона ему своевременно не предоставлялись.

По данному факту прокурор Центрального района г. Сочи направил в суд исковое заявление с требованием возложить обязанности на министерство здравоохранения Краснодарского края по бесплатному обеспечению ребенка жизненно необходимым лекарством в объеме, установленном в соответствии с медицинскими показаниями.

Решением Первомайского районного суда г. Краснодара требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Судебное решение обращено к немедленному исполнению.

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