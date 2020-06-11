В Чеченской Республике благодаря вмешательству прокуратуры детям-сиротам будут выплачены пособия на сумму более 1,3 млн рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Наурского района Чеченской Республики провела проверку исполнения законодательства о дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Установлено, что в отделе опеки и попечительства муниципального района состоят на учете 112 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. При этом чиновники в нарушение закона не выплатили опекунам денежные средства на их содержание. Общая сумма задолженности составила 1 миллион 354 тысяч рублей.

В этой связи прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании образовавшейся задолженности. Исследовав представленные доказательства, суд согласился с доводами прокурора и обязал ответчика выплатить средства на содержание детей.

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