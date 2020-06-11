В Чеченской Республике создадут условия для газификации 12 сел

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

11 июня 2020, 13:10

АО «Газпром газораспределение Грозный» в 2020 году начнет строительство внутрипоселковых газопроводов для обеспечения газоснабжения 12 населенных пунктов в Грознеском, Гудермесском и Шалинском районах Чеченской Республики. Общая протяженность объектов составит 367,78 км. Это позволит получить газ 14 483 домохозяйствам, кроме того, обеспечит газоснабжение промышленных и сельскохозяйственных предприятий, а также социально значимых объектов.

Строительно-монтажные работы будут выполнены в рамках Программы газификации регионов РФ ПАО «Газпром» силами региональной компании ООО «Кирус».

Помимо этого, в 2020 году в регионе завершатся проектно-изыскательские работы по трем объектам протяженностью 220,9 км, а также планируется начало проектно-изыскательских работ в четырех населенных пунктах Республики в объеме 177 км.

«Газификация Чеченской Республики — одна из основ развития экономической и социальной составляющих региона. За 10 лет нам удалось увеличить уровень газификации в регионе до 95%. Топливом сегодня обеспечены не только жители, но и многие крупные промышленные объекты региона, в том числе Чеченцемент, Грозненский электромеханический завод, Чеченнефтехимпром и Грозненская ТЭС».

Справка

Газификация регионов Российской Федерации — одно из наиболее масштабных и социально значимых направлений работы «Газпрома» на внутреннем рынке. В ходе газификации регионов «Газпром» за счет собственных средств ведет строительство межпоселковых газопроводов, администрации регионов финансируют строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей и подготовку потребителей к приему газа.

В 2020 году в Группе компаний «Газпром межрегионгаз» подведены основные результаты тендеров по Программе газификации регионов Российской Федерации в 2020 году. В рамках закупочной кампании для осуществления строительно-монтажных работ было объявлено 64 процедуры на 153 объектах газоснабжения, сооружение которых планируется начать в этом году. Всего на тендеры поступило 392 заявки.

Также по 151 объекту газификации проведены закупочные процедуры на проектно-изыскательные работы.

В большинстве регионов компании приступают к реализации проектов.

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