Генпрокуратура России проверит сведения о ненадлежащем финансировании нацпроекта «Наука»

Source: Russia – Prosecutor Generals Office
Генеральная прокуратура Российской Федерации организовала проверку по публикации в СМИ о невыделении Институту океанологии им. П.П. Ширшова Российской академии наук (ИО РАН) финансирования, необходимого для ремонта научно-исследовательских судов.
В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению законодательства при реализации мероприятий нацпроекта по модернизации научного флота.
При наличии оснований будут приняты меры реагирования по пресечению и устранению нарушений закона.
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