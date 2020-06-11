Генпрокуратура России проверит сведения о ненадлежащем финансировании нацпроекта «Наука»

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Генеральная прокуратура Российской Федерации организовала проверку по публикации в СМИ о невыделении Институту океанологии им. П.П. Ширшова Российской академии наук (ИО РАН) финансирования, необходимого для ремонта научно-исследовательских судов.

В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению законодательства при реализации мероприятий нацпроекта по модернизации научного флота.

При наличии оснований будут приняты меры реагирования по пресечению и устранению нарушений закона.

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