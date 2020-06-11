Г. Карелова: Фонды целевых капиталов открывают новые возможности для некоммерческих организаций

Source: Russia – Council of the Federation

Вице-спикер СФ прокомментировала принятие в первом чтении законопроекта, совершенствующего механизмы формирования и использования целевого капитала для НКО.

Некоммерческим организациям необходима финансовая устойчивость и долгосрочная стратегия развития, особенно в условиях новых вызовов. Такое мнение высказала заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова, КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области комментируя принятие в первом чтении законопроекта, совершенствующего механизмы формирования и использования целевого капитала для НКО.

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Вице-спикер СФ отметила, что эффективность применения эндаумента (сформированная за счёт пожертвований часть имущества некоммерческой организации, переданная в доверительное управление управляющей компании для получения дохода) неоднократно обсуждалась в Совете Федерации. «Совет по социальным инновациям субъектов уделяет постоянное внимание вопросам создания долгосрочных условий для деятельности НКО. Целевой капитал как раз дает такую возможность – он полезен для тех, кто задумывается об устойчивости своей организации и строит планы на длительный срок. Эта «подушка безопасности» позволяет НКО не прерывать работу даже в такие непростые периоды, как пандемия».

Подушка безопасности» позволяет НКО не прерывать работу даже в такие непростые периоды

По словам Галины Кареловой, в законопроекте предусмотрен ряд стимулирующих мер, направленных на более широкое применение эндаумента и развитие благотворительности. «Среди них – увеличение срока на сбор средств для создания капитала с одного года до полутора лет. Это особенно актуально для региональных НКО, привлекающих относительно небольшие пожертвования, а также для социально ориентированных НКО, работающих с массовыми пожертвованиями. Как показывает практика, многие организации вынуждены вернуть средства обратно жертвователям по причине того, что им не удалось собрать необходимые три миллиона рублей в установленные сроки».

Как сообщила законодатель, другой важной новацией стало разрешение использовать публичный сбор не только для пополнения, но и для формирования эндаумента не только для всех сфер деятельности. «Некоммерческая организация получает доступ к инструментам массовой благотворительности. В своей кампании по привлечению средств она может обращаться не только к сложившемуся кругу жертвователей, но и к обществу в целом, тем самым привлечь больше пожертвований в более сжатые сроки».

«Совет Федерации всесторонне поддерживает подобные инициативы. Надеюсь, что законопроект будет принят в ближайшее время», — заключила вице-спикер СФ.

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