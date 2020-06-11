Д. Шатохин: За пять лет Госсовет Республики Коми принял более 600 законов, которые способствовали росту экономической стабильности

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в завершающем заседании парламента региона в весеннюю сессию.

Член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Коми Дмитрий Шатохин ШатохинДмитрий Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Коми принял участие в заседании Государственного Совета региона, посвященное рассмотрению социальных законов.

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В частности, региональным парламентом утверждено право на дополнительные меры социальной поддержки, которое возникает при рождении или усыновлении ребенка (детей). Так, семьям с низкими доходами при рождении третьего ребёнка теперь будет выплачиваться ежемесячное пособие до исполнения ребенку трёх лет. После изменений в число получателей добавятся третьи дети в семье, если семья образовалась, когда у папы или мамы до создания семьи уже были дети. То есть, ребёнок в семье может быть не третьим по порядку рождения. Также увеличено число получателей регионального семейного капитала в 150 тысяч рублей для первого и третьего ребёнка. Добавляется возможность получения на усыновлённых детей.

За последние пять лет Госсовет принял более 600 законов, которые способствовали планомерному росту экономической стабильности и укреплению социальной обеспеченности жителей региона

Кроме этого, принято обращение Государственного Совета к Правительству России в части установления права на выплаты процентной надбавки к заработной плате в полном размере с первого дня работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям лицам в возрасте до 30 лет, если они прожили в указанных районах и местностях не менее 5 лет.

В своем выступлении Дмитрий Шатохин подчеркнул значимость взаимодействия с представительным органом и поблагодарил за совместную работу депутатов.

«Завершается весенняя сессия Госсовета Коми шестого созыва. Я благодарен действующим депутатам, Председателю и сотрудникам аппарата за работу, которую мы вместе провели по многим законодательным инициативам», — сказал сенатор.

Дмитрий Шатохин отметил, что за последние пять лет Госсовет принял более 600 законов, которые способствовали планомерному росту экономической стабильности и укреплению социальной обеспеченности жителей региона. «Благодаря качественной парламентской работе удалось продвинуть и федеральные инициативы, что является важным результатом».

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