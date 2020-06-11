И. Рукавишникова: Законодательное обеспечение цифровизации нуждается в ускорении

Source: Russia – Council of the Federation

В Совете по развитию цифровой экономики при Совете Федерации разработаны важные и полезные законопроекты в этой сфере, отметила сенатор.

Работа по законодательному обеспечению цифровизации нуждается в ускорении, считает первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, член Совета по развитию цифровой экономики при СФ Ирина Рукавишникова. РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области

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«Цифровизацию сейчас определяют несколько основных факторов: наличие современной компьютерной техники («железо»), высокоскоростной интернет, программное обеспечение, и, что немаловажно, законодательная база для полноценной работы во всех сферах жизни, куда она проникает», — сказала сенатор.

«По последнему пункту во многих направлениях мы отстаем, не успеваем за реалиями жизни», — сказала Ирина Рукавишникова. Она отметила, что эти вопросы обсуждались на совещании у Президента России по вопросам развития информационно-коммуникационных технологий и связи.

Парламентарий указала, что в Совете по развитию цифровой экономики при СФ, который возглавляет заместитель Председателя СФ Андрей Турчак, ТурчакАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Псковской области разработаны важные и полезные законопроекты в этой сфере.

«Например, законопроект Андрея Турчака и Людмилы Боковой БоковаЛюдмила Николаевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области (на тот момент – сенатора) «О государственном регулировании деятельности по перевозке легковыми такси и деятельности служб заказа легкового такси и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» еще в конце 2019 г. внесен в Государственную Думу, но лежит без движения. А он очень актуален, так как. определяет работу агрегаторов таксомоторных перевозок, делает рынок такси максимально прозрачным и безопасным для всех его участников, учитывает современные требования».

Ирина Рукавишникова отметила, что на рассмотрении у депутатов находится проект Федерального закона «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации». Также внесен в Государственную Думу проект закона о биометрии.

Подготовлен законопроект «О внесении изменений в статью 141 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Он касается вопросов расширения возможностей диагностики пациентов при помощи телемедицины.

«Закон о ведении трудовых книжек в цифровом виде принят, но теперь необходимо совершенствование механизмов его применения. А на очереди – изменения трудового законодательства в части унификации норм об удаленной работе, о временном переводе на дистанционную работу и так далее», — подчеркнула законодатель.

Закон о ведении трудовых книжек в цифровом виде принят, но теперь необходимо совершенствование механизмов его применения

«С 1 июля вступает в силу Федеральный Закон «О проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта в субъекте Российской Федерации — городе федерального значения Москве и внесении изменений в статьи 6 и 10 Федерального закона «О персональных данных». Ждем его скорейшей апробации в столице и дальнейшего распространения в регионы», — сказала Ирина Рукавишникова.

По ее словам, отдельный большой блок задач – это внедрение обучения и переобучения специалистов большинства отраслей работе в условиях постоянной цифровизации. «Ведь изменение форматов работы требует и пересмотра практически всех имеющихся курсов, читающихся в вузах, подготовки новых или доработки имеющихся учебников с учетом реализации цифровых технологий. Это касается не только технических специальностей, но и гуманитариев. К примеру, в тех предметах, которые читаю я – финансовое и налоговое право, также есть элементы цифровизации, и это отражается в учебных программах. В частности, особого внимания требуют такие вопросы, как личный кабинет налогоплательщика, новый закон о регистре граждан, вопросы защиты прав всех пользователей цифровых систем и эффективной охраны персональных данных и так далее».

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