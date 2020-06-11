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#Центр Келдыша#Главное#Диверсификация11.06.2020 11:47

Модернизация опреснительного завода в Казахстане

В рамках развития проектов диверсификации производства организаций ракетно-космической промышленности Центром Келдыша (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») разработана проектная документация на расширение опреснительного завода «Каспий» в городе Актау в Республике Казахстан. Его цель — увеличение производительности питьевой воды в два раза: до 40 000 м3/сутки. Следующим этапом работ по данному проекту будет изготовление Центром Келдыша технологического оборудования для опреснительного завода.

Завод «Каспий» в Актау был сооружен Центром Келдыша совместно с казахстанскими коллегами в 2004 году. При этом было реализовано несколько оригинальных решений, в том числе применение низконапорных обратно осмотических мембран и технологии уменьшения концентрации бора в питьевой воде.

Обработка воды на сооружениях основного производства, учитывая особенности воды Каспийского моря (по сравнению с водой мирового океана — относительно низкая минерализация и температура воды, высокая концентрация бора), включает в себя несколько стадий: очистка воды от грубодисперсных примесей, очистка воды от микропримесей, обессоливание и удаление бора, корректировка солевого состава воды, обеззараживание и доведение всех показателей до уровня гигиенических требований к качеству воды систем питьевого водоснабжения.

Николай Филатов, начальник отделения экологии и энергообеспечения Центра Келдыша: «Строительство самого крупного и единственного на постсоветском пространстве завода по опреснению морской воды „Каспий“ в 2004 году было существенным вкладом Центра Келдыша в модернизацию инфраструктуры Республики Казахстан. Завод снабжает питьевой водой города Актау и соседние районы Мангистауской области, а также является резервным источником водоснабжения. Его производительность сегодня — это 20 тысяч кубических метров в сутки питьевой воды. При этом потребление электроэнергии составляет 3,5 ÷ 4,0 кВт на метр кубический опресненной воды, что соответствует лучшим мировым стандартам. Специалисты Центра Келдыша выполнили технико-экономическое обоснование модернизации завода „Каспий“, а в 2020 году завершили разработку проектной документации на технологическую часть по увеличению производительности завода до 40 тысяч метров кубических в сутки. Завершение модернизации ожидается в 2021 году».

Всего предприятием реализовано более тридцати проектов по очистке жидкостей и подготовке воды различного назначения. В Казахстане Центр Келдыша построил объекты в городах Астана, Павлодар и на космодроме Байконур.

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