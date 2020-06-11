Н. Журавлев: Законопроект о категоризации инвесторов поможет защитить граждан от финансовых потерь

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор обсудил с представителями ЦБ, Министерства финансов, Государственной Думы законопроект об изменениях в закон о рынке ценных бумаг.

Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области обсудил с представителями Центрального банка, Министерства финансов РФ, Государственной Думы, профессионального сообщества законопроект об изменениях в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» в части категоризации инвесторов.

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Законопроект прошел первое чтение в Государственной Думе и находится на стадии доработки.

По мнению Николая Журавлева, главная задача законопроекта — максимально защитить граждан, которые инвестируют средства в ценные бумаги либо используют иные финансовые инструменты, не являясь при этом квалифицированными инвесторами.

Главная задача законопроекта — максимально защитить граждан

Высокорисковые финансовые активы, которые могут повлечь существенные финансовые потери потребителей – это продукт для профессиональных участников фондового рынка, которые обладают должным уровнем финансовой грамотности для принятия взвешенного инвестиционного решения, подчеркнул сенатор.

Законопроект предусматривает доступ неквалифицированных инвесторов к определенным финансовым инструментам после прохождения специального теста. Спорными вопросами остается право инвестора на заключение сделки в случае отрицательного результата пройденного теста, а также целесообразность введения переходного периода, в рамках которого неквалифицированные инвесторы останутся по‑прежнему незащищенными при работе с рисковыми активами, сказал Николай Журавлев.

Принятие законопроекта будет способствовать притоку частных инвестиций в экономику, повышению финансовой грамотности населения, положительно отразится на благосостоянии граждан через возможность использования надежных и понятных инвестиционных инструментов при условии надлежащего уровня защиты интересов потребителей финансовых услуг, сказал Николай Журавлев.

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