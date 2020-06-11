Под предлогом выполнения заявок от компании «Газпром межрегионгаз Краснодар» в Краснодарском крае активизировались мошенники

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

11 июня 2020, 12:35

Лжегазовики приходят в дома к абонентам под предлогом выполнения заявок от компании «Газпром межрегионгаз Краснодар» и навязывают установку счетчиков или другого газового оборудования сомнительного качества и по завышенной стоимости.

При этом мошенники угрожают штрафами и отключением газа за отсутствие газовых счетчиков. Помимо продажи оборудования, лжегазовики берутся за его установку, что делают с грубейшими нарушениями технологии. Такие действия создают условия для возникновения аварий с трагическими последствиями.

Так, несколько случаев обмана было зафиксировано в Фестивальном микрорайоне города Краснодара. Ранее подобные мошенничества были зарегистрированы в Ейске, Армавире, Абинске и ряде других городов и районов края.

«Газпром межрегионгаз Краснодар» напоминает, что настоящего сотрудника газоснабжающей или газораспределительной организации отличает удостоверение с названием компании, заверенное подписью и печатью.

Сотрудники «Газпром межрегионгаз Краснодар» не имеют права продажи какого-либо оборудования, их задача при посещении абонентов заключается лишь в плановой проверке показаний, исправности прибора учета газа и соответствия оборудования условиям договора.

Специалист газовой службы не вправе запугивать абонента штрафами и отключением газа за отсутствие газового счетчика. Приборы учета должны быть обязательно установлены только при наличии отопительного газового оборудования. В случае потребления газа только для приготовления пищи или для подогрева воды установка счетчика необязательна.

Для уточнения информации абоненты могут обратиться на участки компании «Газпром межрегионгаз Краснодар» по месту жительства. Номера телефонов и адреса электронной почты участков указаны на сайте поставщика газа.

«Газпром межрегионгаз Краснодар» напоминает абонентам, что для проведения любых работ, связанных с установкой, заменой газового оборудования и приборов учета, следует обращаться в специализированные организации, зарегистрированные в уполномоченном органе исполнительной власти на право выполнения работ по техническому обслуживанию и имеющие аварийно-диспетчерскую службу, и с которыми у абонента заключен договор на ТО ВДГО.

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