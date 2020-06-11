Рабочая встреча с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Иван Александрович, добрый день!

И.Белозерцев: Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович!

В.Путин: Давайте начнем нашу встречу, начнем работу, традиционно. Видели, наверное, как проходят в последнее время встречи с коллегами.

Все, что делается в сфере здравоохранения, актуальные вопросы, социальные выплаты и затем, конечно, социально-экономическое положение в Пензенской области в целом.

Пожалуйста, прошу Вас.

И.Белозерцев: Спасибо.

Уважаемый Владимир Владимирович, социально-экономическая ситуация в регионе сегодня зависит от эффективности мер по борьбе с коронавирусной инфекцией. Исходя из главной задачи – сохранение жизни и здоровья людей, – нам удалось мобилизовать все усилия и развернуть более 2 тысяч инфекционных коек при нормативе 652 койки.

Большая помощь Пензенской области была оказана из федерального бюджета. Более 520 миллионов рублей было направлено на развертывание коечного фонда, приобретение медицинского оборудования и расходных материалов. Еще порядка 250 миллионов рублей мы выделили из регионального бюджета. 14 предприятий швейного кластера перешли на пошив СИЗов. Пять компаний освоили выпуск антисептиков, дезтуннелей, модульных компрессорных кислородных станций для медучреждений.

По состоянию на вчерашний день в области зарегистрировано 3317 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 2651 человек. Несмотря на огромные усилия медработников, к сожалению, 28 человек ушли из жизни.

Хочу поблагодарить Вас, Владимир Владимирович, за поддержку наших врачей, медицинских сестер, фельдшеров, водителей. Все выплаты по Вашему поручению осуществлены в срок и в полном объеме. Мы также ввели свои региональные доплаты для других категорий медработников, сотрудников больниц.

Работа в период пандемии выявила необходимость реорганизации многих медицинских учреждений. Многое мы пытаемся сделать самостоятельно, но наши возможности весьма ограничены. Сегодня возникла острая необходимость модернизации приемного отделения Пензенской областной больницы. Изменения позволят более эффективно обеспечивать круглосуточную доступность диагностической базы, сократить поток непрофильных пациентов. Стоимость объекта с учетом медоборудования составила 277 миллионов рублей.

Уважаемый Владимир Владимирович, прошу поддержать Пензенскую область в выделении средств на реализацию этого проекта из федерального бюджета.

Вместе с тем, Владимир Владимирович, мы серьезно работаем над решением, которое позволит минимизировать последствия пандемии в экономике региона. Принят и реализуется региональный пакет мер поддержки бизнеса. Его стоимость для бюджета – порядка 3 миллиардов рублей. В частности, максимально снижены ставки по упрощенной системе налогообложения, ставки на имущество организаций, предоставлены льготы арендодателям, снизившим платежи для своих арендаторов.

Но, безусловно, главным является та поддержка, что оказывается нашим предпринимателям со стороны федерального центра. Уже проведена реструктуризация 560 кредитов субъектам малого предпринимательства на сумму более 5 миллиардов рублей. На выплату зарплаты одобрено 250 беспроцентных кредитов на сумму более 480 миллионов рублей. Это весьма положительно влияет на восстановление деловой активности и социальную поддержку населения.

Владимир Владимирович, выплаты для семей с детьми по Вашему поручению производятся. Часть этой работы уже выполнена и завершена.

В Пензенской области зарегистрировано на сегодня порядка 18 тысяч безработных. Мы внимательно проанализировали прирост с марта. Почти половина от вновь зарегистрированных, 43 процента – это те люди, которые или не работали, или находились в «серой» зоне. 25 процентов – это пензенцы, которые реально потеряли работу с 1 марта. У нас сейчас имеется более 10 тысяч свободных вакансий: в первую очередь в сельском хозяйстве, в социальной сфере, в здравоохранении, в ЖКХ и строительстве. Нас очень волнует эта проблема. Мы над ней работаем, и мы ее решим.

С соблюдением строжайших санитарных норм не прекращали работать предприятия аграрного комплекса, а также производства, выполняющие государственный оборонный заказ, и предприятия-экспортеры. Для Пензенской области эти отрасли имеют ключевое значение.

В 2019 году объем валовой продукции сельского хозяйства превысил 103 миллиарда рублей. По темпам роста данного показателя Пензенская область заняла первое место в Приволжском федеральном округе и шестое место в Российской Федерации.

Агропромышленный холдинг «Дамате» по объему производства мяса индейки входит в десятку самых крупных компаний в мире, экспортирует свою продукцию в 27 стран. Нам даже удалось открыть торговый дом компании в Арабских Эмиратах полтора года назад. В холдинге работает более 6 тысяч жителей области. Общая сумма инвестиций в проект превысила 60 миллиардов рублей. В конце этого года откроем самый большой завод не только в России, но и в Европе по глубокой переработке мяса индейки с объемом производства 300 тонн в сутки и с объемом инвестиций порядка 9 миллиардов рублей. Особо отмечу, что в Пензенской области создано первое в России родительское стадо индейки.

Еще один крупный инвестор региона – это компания «Русмолко». За пять последних лет вложила в экономику области более 18 миллиардов рублей. В этом году холдинг, где трудится более 1500 жителей области, запустил молочную мегаферму стоимостью 4,5 миллиарда рублей, и объем производства молока в сутки составляет 380 тонн – это на 38 процентов выше уровня аналогичного периода прошлого года.

Владимир Владимирович, устойчивые результаты развития показывает и промышленность. Объем промышленной продукции в прошлом году увеличился на 5 процентов, а по темпам роста ВРП среди регионов ПФО область занимает первое место. В прошлом году нам удалось привлечь в экономику более 90 миллиардов рублей. Регион стал одним из лидеров России по числу реализованных масштабных инвестпроектов.

Продолжение следует.

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