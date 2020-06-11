Source: Russia Federal Space

#ИКИ РАН#Главное#Спектр-РГ11.06.2020 13:49

Рентгеновские источники первого обзора на карте неба

После получения телеметрических данных с борта российской астрофизической обсерватории «Спектр-РГ» в Институте космических исследований была проведена их обработка в автоматическом режиме, по результатам которой была построена карта всего неба по фотонам телескопа ART-XC. Были получены изображения неба, проведен поиск источников и обновлены базы данных.

Обзор неба российским телескопом ART-XC в рамках первого этапа научной программы обсерватории «Спектр-РГ» был проведен с 8 декабря 2019 года по 10 июня 2020 года. Первое изображение, опубликованное 10 июня, содержало все зарегистрированные события, включая рентгеновские фотоны, а также заряженные частицы — космические лучи. Оно было получено с помощью программ оперативной обработки, которые позволяют регистрировать яркие и новые источники практически сразу после получения данных.

Карта, полученная по обзору всего неба телескопом ART-XC в рамках первого этапа научной программы обсерватории «Спектр-РГ», с вычтенным фоном заряженных частиц

Чтобы выделить из этих данных именно рентгеновские фотоны и учесть экспозицию (некоторые источники могут выглядеть более яркими, поскольку в ходе обзора они попали в большее число сканов), требуется более длительная обработка, результаты которой появились через несколько часов. В галактических координатах представлены источники рентгеновских фотонов. Наиболее яркие из них находятся в плоскости галактики Млечный Путь, а также в полюсах эклиптики (слева и справа от центра изображения) — в этих точках экспозиция выше и, соответственно, больше количество зарегистрированных фотонов.

Число источников на этом изображении не кажется большим, но это связано с необходимостью «загрубить» карту для визуализации. Для этого изображения, как и для предыдущего, размер исходного пикселя был увеличен на два порядка — иначе его нельзя было бы показать. Обработка данных проводилась на вычислительных мощностях Центра научных данных Наземного научного комплекса проекта «Спектр-РГ» в Институте космических исследований.

Число зарегистрированных российским телескопом ART-XC источников после первого обзора составило около 600: 2/3 галактических (компактные объекты с черными дырами, нейтронными звездами, белыми карликами, остатки вспышек сверхновых) и около 1/3 внегалактических (в основном, активные ядра галактик, а также несколько массивных скоплений галактик). Чувствительность обзора будет расти пропорционально времени экспозиции. Обсерватория будет продолжать обзор в течение следующих нескольких лет.

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