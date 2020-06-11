Source: Russia Federal Space

#ИКИ РАН#Главное#Спектр-РГ11.06.2020 08:30

Телескоп ART-XC осмотрел всё небо

Российский телескоп ART-XC орбитальной астрофизической обсерватории «Спектр-РГ» завершил свой первый обзор всего неба. Данная операция заняла полгода, с 8 декабря 2019 года по 10 июня 2020 года, в течение которого телескоп непрерывно сканировал небесную сферу в жестких рентгеновских лучах. На представленном изображении показаны все события в диапазоне энергий 4-12 кэВ, зарегистрированные ART-XC и перенесенные на небесную сферу.

Карта всего неба в галактических координатах, полученная с помощью телескопа ART-XC в диапазоне энергий 4-12 кэВ 8.12.2019 г. — 10.06.2020 г. Отмечены все зарегистрированные события. Для данного изображения размер исходного пикселя был увеличен в сто раз, поэтому слабые источники оказались скрыты фоном.

Угловое разрешение полученной карты обзора — менее одной угловой минуты — именно в этом состоит ее уникальность. Ранее карта всего неба сравнимой четкости имелась лишь в мягком рентгеновском диапазоне (на энергиях ниже 2 кэВ) — ее 30 лет назад получила германская обсерватория ROSAT. В жестком рентгене существовали лишь карты с гораздо худшим угловым разрешением — порядка градуса дуги. На смену крупномасштабной карте, на которой отмечены только главные особенности рельефа, пришла мелкомасштабная топографическая карта Вселенной в жестких рентгеновских лучах.

«Это стало возможным не только благодаря стратегии сканирующих наблюдений, реализованной на обсерватории „Спектр-РГ“, но и тому, что прибор ART-XC — первый широкоугольный (поле его зрения составляет 36 угловых минут) зеркальный телескоп, работающий в жестком рентгеновском диапазоне, — говорит Михаил Павлинский, заместитель директора Института космических исследований по проекту „Спектр-РГ“, заместитель научного руководителя проекта „Спектр-РГ“. Напомним, что этот уникальный телескоп создан в России, а „Спектр-РГ“ — первая отечественная обсерватория, работающая в окрестности точки Лагранжа L2, на расстоянии около полутора миллионов километров от Земли».

Ученым еще предстоит исследовать полученную карту неба, выделить на ней отдельные источники рентгеновского излучения и изучить их природу. Главное же состоит в том, что наблюдения телескопа ART-XC продолжаются, и в следующие 3,5 года обзор всего неба будет повторен еще 7 раз. Это позволит добавить «глубины» к уже достигнутой четкости рентгеновской карты.

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Космический аппарат «Спектр-РГ», разработанный в НПО Лавочкина (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»), был запущен 13 июля 2019 года с космодрома Байконур. Обсерватория оснащена двумя уникальными рентгеновскими зеркальными телескопами: ART-XC (ИКИ РАН, Россия) и eROSITA (MPE, Германия), работающими по принципу рентгеновской оптики косого падения. Основная цель миссии — построение карты всего неба в мягком (0.3-8 кэВ) и жестком (4-20 кэВ) диапазонах рентгеновского спектра с беспрецедентной чувствительностью.

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