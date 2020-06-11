Т. Гигель приняла участие в заседании оперативного штаба Республики Алтай по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции

Source: Russia – Council of the Federation

Власть в регионе делает все от нее зависящее, чтобы остановить инфекцию, подчеркнула сенатор.

Представитель в Совете Федерации государственной законодательной власти Республики Алтай, член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай приняла участие в заседании оперативного штаба по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции под председательством главы региона Олега Хорохордина.

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По словам сенатора, принятое решение о поэтапном снятии ограничительных мер в коллективных средствах размещения, имеющих медицинские лицензии, а также в организациях общественного питания, обслуживающих клиентов на открытых площадках, должно положительно сказаться на развитии экономики и предпринимательской деятельности.

«В условиях нашего региона, где в последнее время активно развивается туристическая отрасль с обслуживающим сервисом, поэтапный подход позволяет надеяться, что выход из кризиса, вызванного непростой эпидемиологической обстановкой, может стать не столь болезненным, как это ожидалось еще вчера», — отметила законодатель.

Парламентарий считает, что положительному решению проблем будет способствовать жесткий контроль со стороны соответствующих структур, а также соблюдение всех требований Роспотребнадзора.

Законодатель выразила уверенность, что власть в регионе делает все от нее зависящее, чтобы остановить инфекцию. В частности, растет число берущихся проб на зараженность вирусом.

Татьяна Гигель согласилась с мнением участников встречи, о важности соблюдения гражданами самодисциплины.

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