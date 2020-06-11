Храбрость под натиском огня — меры политики в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах в ответ на пандемию COVID-19

Source: IMF – News in Russian

(Фото: CHINE NOUVELLE/SIPA/NEWSCOM)

Мартин Мюлейзен, Владимир Клюев, Сара Санья

11 июня 2020 г.

Вызванный коронавирусом кризис не похож ни на какие другие, и он подтолкнул страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны (СФРР) к проведению уникальных ответных мер как по сфере охвата, так и по масштабам.

Несмотря на их разнообразие и в некоторых случаях ограниченность ресурсов, входящие в эту крупную группу страны с формирующимся рынком и страны с низкими доходами добились более широкого предоставления услуг здравоохранения и оказали беспрецедентную поддержку домашним хозяйствам, компаниям и финансовым рынкам. Вследствие ограниченности пространства для маневра в политике ответные меры были менее масштабными, чем в странах с развитой экономикой, но некоторые из этих государств смогли даже оказать помощь другим странам.

Совершенно новый мир

По мере разрушительного воздействия пандемии COVID-19 на мировую экономику уровень экономической активности в СФРР снижался такими темпами, каких не наблюдалось по крайней мере за последние 50 лет. Несколько стран испытывают резкое сокращение потоков торговли и капитала, а также влияние беспрецедентного падения цен на нефть и другие биржевые товары. Произошло широкое снижение рейтингов суверенных заемщиков.

В системе индикаторов мер политики МВФ в сводной форме представляются основные меры политики, предпринимаемые в ответ на пандемию COVID-19, и в рамках этих ответных мер обнаруживаются некоторые общие направления.

Налогово-бюджетная политика для спасения жизней и благополучия

Налогово-бюджетная политика играла первоочередную роль в ответных мерах политики в СФРР. В этой группе стран кризис здравоохранения вызывает необходимость в масштабных расходах на систему здравоохранения, хотя это увеличение расходов затмевается тем, какой объем ресурсов требуется для поддержки экономики в более общем плане. В этих странах предоставляются кредиты, гарантии и налоговые льготы для корпораций и МСП, оказывается поддержка уязвимым домашним хозяйствам за счет увеличения пособий по безработице и субсидирования цен на коммунальные услуги.

Финансирование этих новых мер обеспечивалось за счет различных источников, включая займы, расходование буферных резервов, перераспределение средств в рамках существующих бюджетов и многостороннюю поддержку.

Некоторые страны вошли в этот кризис в уязвимом состоянии, уже имея вялый рост, высокий уровень долга и ограниченное бюджетное пространство, которое могло бы быть задействовано для поддержки системы здравоохранения и ослабевающей экономики. Согласно оценке в рамках используемой МВФ основы устойчивости долговой ситуации, примерно половина всех стран с низкими доходами еще до кризиса считались находящимися в критической ситуации, связанной с задолженностью, или имели высокий риск возникновения такой ситуации. Частично вследствие этих ограничений совокупные дискреционные налогово-бюджетные меры в ответ на шок были меньшими (но, тем не менее, имеющими значительные размеры) и в странах с формирующимся рынком, и в странах с низкими доходами, и сумма дополнительных расходов и сокращений налогов в них в составили, соответственно, 2,8 и 1,4 процента ВВП по сравнению с 8,6 процентами ВВП в странах с развитой экономикой.

Денежно-кредитная поддержка и поддержка финансового сектора — якорь для стабильности

Центральные банки СФРР смягчали воздействие шока на кредитные условия за счет снижений директивной ставки и вливаний ликвидности. В отличие от предыдущих эпизодов, когда отмечалось давление в сторону оттока капитала, в том числе на начальной стадии мирового финансового кризиса, большинство стран с формирующимся рынком снижали директивные ставки (в большинстве случаев на 50 базисных пунктов или более), а не повышали их. Это можно отнести на счет более низкого инфляционного давления и в целом вызывающих большее доверие основ денежно-кредитной политики.

Как и многие страны с развитой экономикой, некоторые страны с формирующимся рынком почти не имеют возможности дальнейшего снижения процентных ставок и используют в ответ на сложившиеся обстоятельства «нетрадиционные меры денежно-кредитной политики», такие как покупка государственных и корпоративных облигаций.

Чтобы предоставить банкам возможность оказывать более значительную поддержку экономики во время пандемии, были ослаблены нормативные ограничения, в том числе в отношении ликвидности и классификации кредитов.

Кроме того, в некоторых странах, включая Китай и Колумбию, были ослаблены отдельные макропруденциальные меры — ограничения на кредитование и заимствование, введенные для сдерживания чрезмерного роста ссуд и накопления системного риска в финансовом секторе, которое может происходить в благоприятных экономических условиях. В настоящее время это ослабление может поддерживать предоставление кредита наиболее пострадавшим физическим лицам и секторам экономики.

Сохранение гибкости

В ответ на давление в сторону оттока средств и на повышение степени неприятия риска произошло снижение курсов валют СФРР, для которых действуют гибкие режимы обменного курса, — в некоторых случаях более чем на 25 процентов.

Многие страны воспользовались своими буферными резервами, чтобы компенсировать часть этого давления, проводя интервенции на валютном рынке и расходуя свои международные резервы. Несколько стран ослабили действовавшие ограничения на приток капитала, в то время как обращение к мерам сдерживания оттока капитала было очень ограниченным.

Использование цифровых технологий — средство помощи длязащиты уязвимых

В таких странах, как Боливия и Индонезия, цифровые технологии используются для противодействия внезапным экономическим затруднениям домашних хозяйств и малых и средних предприятий, а также в целях ограничения распространения заболевания, способствуя применению безналичных платежей. В других странах, таких как Колумбия и Кения, обеспечивается доступное пользование цифровыми услугами (за счет смягчения ограничений на доступ к интернету) и финансовыми услугами (мобильные деньги и сборы за электронные платежи). В Замбии через цифровую платформу предоставляются субсидии мелким фермерам.

«Цифровые решения помогли направить помощь уязвимым и повышают действенность традиционных мер макроэкономической политики».

Урегулирование перебоев в поставках

Поскольку пандемия и продолжительная самоизоляция нанесли удар по глобальным цепям поставок, многие страны предприняли меры для обеспечения продовольственной безопасности и бесперебойного доступа к медицинским средствам, главным образом на временной основе. Например, в нескольких странах были введены меры контроля над ценами и приняты нормативные акты, запрещающие манипулирование ценами на основные продукты питания и медицинские средства. В нескольких странах были ослаблены ограничения на импорт. К сожалению, в ряде случаев были введены ограничения на экспорт продовольствия и фармацевтической продукции.

Международная солидарность — помощь странам в достижении больших результатов

В ответ на шок, вызванный COVID-19, была введена в действие и усилена глобальная система финансовой безопасности. ФРС США создала новые линии свопов с центральными банками ряда крупных стран с развитой экономикой и стран с формирующимся рынком.

Возглавляемая Группой 20-ти инициатива долгового моратория и финансовая помощь со стороны МВФ и других организаций помогают СФРР справиться с возникшими трудностями. МВФ оперативно предоставил экстренную помощь более чем 60 странам. Кроме того, с увеличением спроса на ликвидные средства МВФ недавно создал новую линию краткосрочной поддержки ликвидности (СЛЛ) в рамках своих мер в ответ на COVID-19 для расширения своего кредитного инструментария. Помимо этого, масштабное предоставление ликвидности центральными банками основных стран с развитой экономикой, хотя оно в первую очередь было направлено на улучшение внутренних финансовых условий, в то же время смягчило давление на страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны.

При этом СФРР также оказывают помощь друг другу и другим нуждающимся странам. В частности, региональные банки развития предоставляют поддержку предприятиям частного сектора, финансированию торговли и способствуют бесперебойному доступу к медицинским средствам. Среди примеров двусторонней помощи — Албания, направившая группу врачей в Италию, и Вьетнам, безвозмездно предоставивший медицинские средства соседним странам, а также странам с развитой экономикой.

СФРР сильно пострадали от шока COVID-19 и реакции рынка, которую этот шок спровоцировал. Анализ в рамках созданной МВФ системы индикаторов мер политики показывает исключительность ответных мер политики, подкрепляемых инновациями и международным сотрудничеством. В этой беспрецедентной и быстро развивающейся ситуации государства могут извлечь пользу из опыта других сопоставимых стран, а МВФ привержен задаче сбора и распространения информации о передовой практике и включения этих данных в собственный анализ, чтобы и далее оказывать помощь своим странам-членам.

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Мартин Мюлейзен — директор Департамента стратегии, политики и анализа (СПА) МВФ. В этом качестве он руководит работой по определению стратегического направления деятельности МВФ и разработке, реализации и оценке политики Фонда. Он также курирует взаимодействие МВФ с международными организациями, такими как Группа 20-ти и ООН.

Владимир Клюев — заместитель начальника Отдела макроэкономической политики в Департаменте стратегии, политики и анализа. В течение своей карьеры в МВФ он вел работу по различным странам с развитой экономикой, странам с формирующимся рынком и странам с низкими доходами. Он также несколько лет был сотрудником Исследовательского департамента МВФ, работая над вопросами многостороннего характера. Г-н Клюев является автором целого ряда теоретических и эмпирических статей и работ по таким разнообразным темам, как валютные механизмы, сбережения домашних хозяйств и режимы целевых показателей инфляции. Он имеет докторскую степень по политической экономии и государственному управлению Гарвардского университета.

Сара Санья — экономист в Департаменте стратегии, политики и анализа МВФ. В настоящее время она занимается разработкой и анализом реализации мер макроэкономической политики в странах-членах МВФ. За время своей профессиональной деятельности в МВФ она работала над проблемами разнообразной группы стран. Ее публикации и исследования посвящены темам послекризисного восстановления, макрофинансовой политики и системного риска. С 2017 по 2019 год она работала во Всемирном банке в качестве странового экономиста по Кении. Г-жа Санья имеет степень магистра и доктора от Саутгемптонского университета в Соединенном Королевстве.

Департамент коммуникаций МВФ

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