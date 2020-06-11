Юрий Маневич: «Пройти пик пандемии с наименьшими потерями энергетикам помог высокий уровень развития дистанционных сервисов»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 11 июня. – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Юрий Маневич в ходе в онлайн-конференции «Энергетика во время и после COVID-19» рассказал о первых выводах, которые позволяет сделать работа в условиях введенных из-за коронавируса ограничений.

Заместитель Министра отметил, что российская энергетика показала высокую степень устойчивости и готовности энергокомпаний к подобного рода угрозам.

«Все энергокомпании своевременно перевели часть своих сотрудников – офисный персонал – на дистанционный режим работы с обеспечением высокого уровня информационной безопасности и, конечно, сохранением доходов и социальных гарантий. Производственный персонал продолжил работать в режиме повышенной готовности с соблюдением всех возможных мер индивидуальной защиты и санитарно-эпидемиологических требований», – сообщил Юрий Маневич.

Он подчеркнул, что пройти пик пандемии с наименьшими потерями энергетикам помог высокий уровень развития дистанционных сервисов обслуживания потребителей. Сегодня уже всем понятна безальтернативность этого пути, необходимость ускорения процессов цифровой трансформации электроэнергетики, прокомментировал заместитель Министра.

«Дальнейшая работа по цифровизации отрасли, развитие дистанционных сервисов коммуникаций между сотрудниками, внедрение новых форматов работы офисного персонала и образовательных сервисов немыслимо без опережающего развития информационной безопасности. В данном направлении мы снова говорим об импортозамещении, проведении стресс-тестирования элементов и оборудования, развития инструментов защиты и предотвращения последствий от кибератак. Отечественной энергетике необходим не только центр компетенций, но и центр ответственности за принимаемые решения. Это разговор ближайшего будущего», – рассказал Юрий Маневич.

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